宏福苑「7棟連環燒」已釀44死！慘成香港史上第2大火

最新消息，香港大埔「宏福苑」社區昨天發生大火，7棟高樓燒成一團，截至今（27日）晨已經延燒17小時、奪走44條人命、造成279人失蹤，傷亡人數來看目前已變成香港史上第2大火。

香港大埔「宏福苑」社區發生大火，截至27日清晨已釀成44死、279人失蹤。（圖／記者爆料網）

這場重大火警發生前1個月，因為中環的「華懋大廈」發生疑似維修鷹架時工人抽菸引發的火警，讓外牆也正在翻修，也有搭鷹架的「宏福苑」社區，住戶們當時就警覺到也有可能發生火災的風險，大家在社區群組內就開始討論，有居民也提醒施工時不能抽菸、部分住戶隨手把菸蒂丟出窗外的行為很危險，想不到1個月後竟然發生火警，不過目前確切的起火原因否為工人、住戶亂丟菸蒂引發還在調查。

事發1個月前，「宏福苑」社區的住戶就在群組討論不要亂丟菸蒂的問題。（圖／翻攝畫面）

截至今天清晨7點左右，7棟大廈的火勢已獲控制，但已全棟燒得焦黑，傷亡數字攀升到44死、279人失蹤，而單就死亡人數來看，「宏福苑」大火已經攀升到香港史上第2嚴重，僅次於1962年的長沙灣元州街唐樓大火，目前警消仍在全力搜救失蹤民眾及撲滅殘火。

