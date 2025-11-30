宏福苑128人死.仍150人失聯 消防今續搜三棟大樓
香港 / 綜合報導
香港宏福苑大火已經造成128人死亡，還有150人下落不明，除了消防持續搜救，也派出DVIU「災難遇害者辨認組」協助辨認遺體，而災後第5天，消防目標是搜索宏盛閣、宏建閣、宏新閣，至於受災最嚴重的2棟大樓，宏昌閣和宏泰閣環境相當惡劣，搜救行動仍然受阻。
穿著白色防護衣戴上藍色安全帽，香港DVIU災難遇害者辨認組，大隊人馬今(30)日一早整隊進入宏福苑，繼續執行搜索任務，宏福苑發生火警第5天，卻還有上百人下落不明，消防隊和DVIU分進合擊，卻似乎受制環境，進度難以快速突破。
記者甘媄心說：「宏福苑7棟建築物中，已經有兩棟搜索完畢，不過其中情況最嚴重的，宏昌閣與宏泰閣，外牆被燒得焦黑，情況相當惡劣，何時能夠進入，搜尋遺體，目前仍然是未知數。」
想把握時間搜救並將罹難者移出建築物，但整個社區8棟樓僅宏志閣未受波及，宏道閣及宏仁閣受災輕微，昨(29)日完成搜索沒發現罹難者遺體，今日將開始搜索，宏盛閣宏建閣宏新閣3棟，不過最先起火的宏昌閣，預估受困人數最多的宏泰閣，則因為樓體焦黑環境惡劣搜救行動仍然受阻。
香港警務處新界北總區指揮官林敏嫻(11/29)說：「火災後的大樓環境非常複雜而且昏暗，許多單位嚴重燒毀也有大量積水，水深到小腿部分物品倒塌，使得我們搜索的環境十分複雜，也大大增加了搜索的難度。」
今日一早許多民眾來到宏福苑周邊獻花哀悼，擺滿娃娃和手寫卡片，1名婦人坐輪椅來到這裡，悼念罹難的3名朋友，一場無情大火被迫和好友生離死別。
