宏福苑1600萬房內部照曝 窗戶全被發泡膠封死

香港大埔宏福苑26日發生五級火警，造成嚴重傷亡，截至今（28日）上午已奪走94條人命。有網友翻出宏福苑過去的銷售紀錄，顯示2房的房子總價達港幣398萬元（約新台幣1600萬元），不過從照片中可見，屋內的窗戶全被白色發泡膠封死，除了無法通風外，也阻礙逃生，一票網友不解為何要封起來，直呼「害死人」。

有網友在網路上找到宏福苑過去的銷售紀錄，顯示該區2房的房子賣港幣398萬元，驚呼「好貴」。詭異的是，從照片中可見，屋內的窗戶全都被用白色發泡膠密封，完全看不到外面的景象，照片昨在Threads上傳開來。此外，有網友去年就曾在社群分享家中照片，廚房通往陽台的門同樣被封住。

照片曝光引發討論，許多網友紛紛留言，「不理解為什麼窗戶通風要封起來」、「為什麼要封起來，不是還有人住嗎」、「這樣房子看起來很不舒服」、「失火時居民連屋外發生什麼事都不知道」、「發泡膠隨便都有，甚至比黏膠紙便宜，這樣還可以省一筆。」也有人猜測，大樓鄰近馬路，可能是為了隔音。

根據《香港01》報導，消防員在滅火時，發現大廈外牆的保護網、防火布、塑膠布蔓延速度比合規物料遠遠為猛烈，認為不尋常；沒被波及的大廈外牆上，可以看到一些窗戶有貼發泡膠板，發泡膠板遇熱時易蔓延，也不尋常。

