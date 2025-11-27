宏福苑200多人失聯 光明卡「香港火龍墜落」早預言？

香港大埔宏福苑社區26日發生5級大火，而「光明卡」一張卡片圖案竟驚悚描繪全身著火的龍，被指預視香港前景。（圖／路透社）





香港大埔宏福苑社區26日發生5級大火，造成至少55人罹難、逾2百人失聯，成為近年來最慘重的火災！而1995年發行的「光明卡」，有一張卡片圖案竟驚悚描繪了一條全身著火的龍，現因宏福苑大火再被提起，讓人對這巧合不禁毛骨悚然。

2020年光明卡更新版新增一張名為「Hong Kong Falls」的卡片，圖案正巧描繪一條全身著火的龍，沒想到香港大埔宏福苑昨日下午2時51分發生嚴重火警，現場8棟大樓延燒至7棟，罹難人數更新增至55人，讓人想起其他光明卡的神準預言，也因此讓陰謀論者懷疑，這張卡是否在預測著香港的未來？

光明卡2020年更新版的新增一張名為「Hong Kong Falls」的卡片，描繪著一條全身著火的龍。（圖／翻攝畫面）

回想過去光明卡的神準預言，一張寫著「Enough is enough」卡中的男人長相與美國總統川普極為相似，沒想到川普在賓夕法尼亞州參加競選集會時遭遇槍手襲擊，雖然送醫後確認無生命危險，不過這起事件仍震驚全球；另外，一張名為「Epidemic」（隔離）的卡牌，圖案繪製口罩、手套和包裹著的屍體等，以及名為「Quarantine」（隔離）卡牌，寫上疫情及病毒能夠毀掉任何事，跟2020年新冠肺炎全球爆發近乎完全吻合。

事實上，光明卡為Steve Jackson於1982年設計、1995年改良的桌遊卡牌，卻因多張卡牌內容與多宗世界大事不謀而合，例如南亞海嘯、311日本大地震、波士頓馬拉松爆炸案等，引發外界長年猜測究竟只是巧合，還是某種難以解釋的超自然預言應驗。

