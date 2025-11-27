宏福苑3.3億港幣「天價維修費」 住戶負擔重曾爆抗議

香港新界大埔「宏福苑」發生重大火災，這個屋齡達42年的大型集合住宅社區正面臨嚴峻考驗。該社區共有8棟高層建築，約2000戶居民，近期正進行一項耗資3.3億港幣（約13.3億台幣）的外牆維修工程，每戶需負擔15萬至19萬港幣不等。然而，諷刺的是，這項曾引發住戶強烈抗議的「天價維修」工程尚未完工，宏福苑就已遭遇大火吞噬，濃煙與火焰沿著大樓外牆迅速蔓延，救援工作面臨極大困難。

香港宏福苑大火至少造成44人罹難，成為香港近60年來最嚴重的火災之一。（圖／記者吳奎炎 攝）

熊熊火焰如同巨型火龍直衝天際，位於香港新界的大埔宏福苑8棟高層大樓正陷入火海，救援工作相當困難。深夜時分，火勢仍持續燃燒，現場有大量消防車輛進行灌救。大埔宏福苑是一處始建於1983年的大型集合住宅社區，屋齡已達42年，總共有8棟建築，約2000戶居民。

隨著建築老化，宏福苑於2024年開始啟動維修工程。一名姜女士表示，大樓正在進行大維修，即將完工。而另一名簡先生則顯得十分緊張，因為尚未聯繫上家人，他推測可能是有工人吸菸引起火災。這項高達3.3億港幣（相當於13.3億台幣）的「天價維修」工程曾引起住戶強烈不滿，最終每戶需繳納15萬至19萬港幣不等（約60.5萬至77萬台幣），且規定逾期繳費將罰款1%。

根據今年4月的會議紀錄，維修金額之所以如此高昂，主要原因是外牆翻新工程採用了造價最昂貴的「全鑿重鋪外牆紙皮石」方案。令人諷刺的是，這項昂貴的維修工程尚未完全完工，宏福苑就已遭遇大火侵襲，讓整個社區陷入更加艱難的處境。

