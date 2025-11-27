宏福苑5級大火燒毀祖母家！最美港姐心碎吐現況

謝嘉怡（左）大埔祖母家遭火災燒毀，心碎吐現況。（圖／中通社、中新社）

香港大埔宏福苑26日發生5級大火，據官方數據顯示，目前已累積44死、45重傷、200多人失聯，其中還有現年37歲的消防員殉職，引起國際關注。對此，不少藝人紛紛發聲祈求平安及轉發援助資訊，港姐冠軍謝嘉怡則坦承祖母（奶奶）家也受到火災影響。

謝嘉怡26日在社群曬出宏福苑大火的照片，以中英文寫下：「我向所有罹難者、傷者以及今天失去家園的人們致以最深切的慰問和祈禱。今天我眼睜睜地看著奶奶的房子在熊熊烈火中燃燒」，沉痛喊：「真是令人痛心的一天」，文末還附上心碎的表情符號，顯示哀傷的心情。

另外，香港男星謝霆鋒也在社群發聲，向辛苦救災的消防人員喊話：「救火英雄們加油！」女星蔡卓妍、鄧紫棋則紛紛轉發救災資訊，提醒民眾避難地點、物資需求等，英皇娛樂集團更發文哀悼：「大埔宏福苑遭遇嚴重火災，牽動著我們每一個人的心。在此，我們代表集團及全體藝人，向殉職消防員、不幸離世的住戶表示沉重的哀悼。我們衷心祝願火勢能夠儘快受控，救援工作順利推進，祈求傷者早日康復。災難面前，我們同舟共濟，願所有人平安！」

香港大埔宏福苑26日下午外牆棚架起火，火警一小時內已升級為4級火警，由於高樓建築滅火困難，加上火勢迅速蔓延鄰近大樓，因此晚間再度升級為5級大火，是近年來最嚴重的火災。據了解，目前還有火苗尚未撲滅，造成44死、45重傷、279人失聯，警方也在凌晨逮捕3位嫌疑人，詳細肇因仍有待調查。

