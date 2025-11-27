宏福苑7棟大樓「從底燒到頂」 消防員揭元凶：根本塑膠皮燈籠
香港大埔宏福苑昨（26日）下午發生嚴重火警，火勢從高樓外牆的棚架迅速蔓延，7棟大樓燒成一片，截至今（27日）晨6點已44人死亡、逾200人失蹤。宏福苑近期正進行大規模外牆維修工程，外牆搭設防塵網及鷹架，一名台灣消防員直言，這些易燃防塵網就是此次大火的元凶，加上竹製鷹架撐起，就像是「塑膠皮燈籠」，在裡面積蓄大量高熱，一發不可收拾。
有網友昨在社群上傳影片，一名女子發現有工人蹲坐在宏福苑施工處吸菸，質問對方「你又在這裡抽菸啊？」原PO發文透露，施工期間已經看到好幾名工人在棚架邊吸菸，懷疑與這起火警脫離不了關係。
一名消防員今天在Threads發文指出，此次香港五級大火，看起來那些綠色易燃的防塵網，才是「浮升火羽流（Buoyant Fire Plume）」這麼快吞噬大樓的元凶，竹製鷹架則是撐開它的骨架，整個就是一個竹骨綠色塑膠皮燈籠的概念，裡面蓄積大量高熱。
消防員說明，強大的浮升火羽流，是火勢迅速垂直延燒的關鍵機制；窗戶在高溫下破裂，導致火焰進入內部，危及房屋內的人命。
消防員指出，在垂直延燒阻斷方面，施工外掛防塵幕的管理，嚴禁明火及吸煙，嚴禁使用高度易燃的綠色紗網，且防塵網材質也必須有嚴格的耐燃耐熱保護。他說，非常易燃的綠色防塵網成了關鍵的可燃物，明火直接燒到，輻射熱又導致其餘材料熱分解，可燃性氣體大量釋出，再度加快火勢，形成惡性循環。
消防員大嘆，整個外牆結構承受不了高溫，外牆熱流席捲整座大樓，恐怖的超高溫輻射熱又點燃鄰近大樓的易燃綠色紗網，一切已無可挽回。
★《中時新聞網》：吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363
其他人也在看
高雄藝術家「花生木雕」太逼真！ 寄日本參賽遭海關誤扣
67歲曾慶棟喜愛藍染與雕刻，為現任高雄國際藝術學會常務監事，他回憶，八八風災後看見大量漂流木，在太太鼓勵下萌生讓木材重獲新生的想法，決定投入創作，拜劉兆明為師，從此踏入雕刻領域。自幼在農村長大的他，因童年剝花生的記憶而對農作物特別有感，他從葉片創作起步，後...CTWANT ・ 1 天前
影／宏福苑大火慘況曝！最新空拍畫面直擊 爆炸聲狂響
香港大埔「宏福苑」社區大火釀成44人死亡、279人失蹤，包含一位當場殉職的消防員，今（27日）清晨最新的空拍畫面也曝光，還有3棟持續狂燒，濃煙狂竄幾乎整個香港全境都看得到。中天新聞網 ・ 1 小時前
黃子佼被害者「35暴增至2000人」律師揭二審法官判決玄機：很有智慧
知名藝人黃子佼被查出持有上千部未成年性剝削影片，案件於（25）日二審改依《個人資料保護法》判處1年6月，緩刑4年，黃子佼另發出聲明稱跟全數被害人達成和解，消息曝光引起網友討論，劉韋廷律師分析案件時表示，他認為二審法官相當有智慧。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
「牙醫教父」僱17密醫詐健保5700萬 洗錢29億買豪宅名車
國內知名連鎖牙醫集團「Abc牙醫聯盟」爆發重大弊案，高雄地檢署調查發現，有「牙醫教父」之稱的創辦人謝尚廷不僅聘用17名未具牙醫師資格的「海歸密醫」看診、詐領健保費5700多萬元，更與家族成員共謀，透過人頭公司與假分紅手法洗錢近29億元。高雄地檢署於11月26日偵結，依洗錢、詐欺等罪名，將謝尚廷兄妹3人等共26人全數起訴。中天新聞網 ・ 21 小時前
黃子佼開車撞傷女騎士逕自離場涉肇逃 新北檢偵結起訴
藝人黃子佼今年8月間在新北市三重區開車與機車發生碰撞，導致女騎士人車倒地，臉部及手部多處受傷，事故發生後黃子佼卻未下車查看，直接駕車離去。新北地檢署今天偵查終結，依刑法肇事逃逸罪起訴黃子佼。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 18 小時前
知名連鎖飯店負責人欠債8百萬 遭"砸雞蛋.撒冥紙"討債
社會中心／洪巧璇、郭文海、黃康華 台北報導知名連鎖飯店遭人砸雞蛋.撒冥紙！警方接獲業者報案，指稱從8月開始，每個禮拜都有惡煞到飯店鬧事，甚至還拿大聲公大吼＂欠債還錢＂導致來住宿的旅客都非常害怕，飯店生意也受到影響。警方調查後發現，原來是飯店前負責人欠了8百萬裝潢款沒還，才被黑衣人討債。馬路上一名身穿黑衣的男子，大搖大擺走到路中央，從提袋內拿出雞蛋朝前方亂丟一通，隨後揚長而去，過沒多久，惡煞又在同一個地點鬧事，只不過這回不丟雞蛋，改成撒冥紙。騎樓地面上，被灑滿冥紙，地點就在台北市大同區的一間知名連鎖飯店，每個禮拜都有黑衣人來鬧事，讓來住宿的旅客都相當害怕，飯店生意也一落千丈。民視記者洪巧璇：「惡煞討債的地點周邊有非常多的旅宿業，但卻唯獨針對這間飯店來撒冥紙、丟雞蛋，甚至多次前來滋擾鬧事，就連附近的居民也有耳聞。」附近民眾：「設計公司說你們那個老闆欠他8百萬，在門口那邊大聲公一直在那邊喊，地上有看到蛋的那個痕跡蛋液啊。」知名連鎖飯店負責人欠債8百萬 遭「砸雞蛋、撒冥紙」討債（圖／民視新聞）警方接獲業者報案，從8月開始，每周都會有2到5個人，拿大聲公跑到飯店外大喊欠債還錢、張貼恐嚇字條，甚至丟雞蛋、撒冥紙。深入追查才發現，原來飯店先前全面裝潢整修，積欠設計公司800多萬元的款項，飯店負責人表明會還錢，結果不但沒還，反而把飯店轉手給前妻經營，雙方因此結下樑子。知名連鎖飯店負責人欠債8百萬 遭「砸雞蛋、撒冥紙」討債（圖／民視新聞）大同分局偵查隊長袁雲澂：「將潘男等5嫌全數拘提到案，訊後依違反刑法恐嚇恐嚇取財，及組織犯罪等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。」鬧事的5名惡煞落網後，對於受誰指使犯案都交代不清，幕後主使者沒抓到，反倒可能助長暴力討債集團的囂張氣焰。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：知名連鎖飯店負責人欠債8百萬 遭「砸雞蛋、撒冥紙」討債 更多民視新聞報導我們懷念他！貴州農民竟怒嗆「挖了習近平祖墳」 衝突原因曝光最新／北市公車重大車禍 男捲車底當場斷氣搶救中為了2萬元！萬華分租客狂砍二房東297刀 國民法官判決出爐民視影音 ・ 15 小時前
黃子佼與全數被害人和解！ 聲明致歉：一時「愚蠢好奇」讓我痛失妻女、事業
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黃子佼先前因違法持有2259部未成年性影像，一審遭判8個月，全案仍在上訴中；黃子佼今（24）日透過律師發出聲明，證實已...FTNN新聞網 ・ 2 天前
黃明志保釋期滿！「謝侑芯屍檢報告」成警方關鍵下一步
馬來西亞歌手黃明志涉入台籍網紅謝侑芯命案，今（26日）警方口頭保釋期滿，如果謝侑芯的完整屍檢報告尚未出爐，警方可以再次延長黃明志的保釋期。中時新聞網 ・ 23 小時前
黃國昌慘了！週刊爆「收錢幫金主出氣」鐵證 可能刑期律師全說了
即時中心／高睿鴻報導民眾黨主席黃國昌近期捲入涉貪醜聞，日前先遭媒體爆料，涉嫌收受「臺雅集團」已故老董沈裕雄之子沈淳浤的200萬；隨後，馬上利用質詢法務部長鄭銘謙的機會，為沈裕雄曾遭詐財一事「出氣」。沒想到，除了黃國昌遭控利用「凱思國際」收錢辦事、涉嫌貪汙，週刊今（25）天再爆，沈裕雄特助鄭淳駿聲稱，臺雅高層之前竟找了3名立委、砸200萬要求檢調「辦他」；與週刊先前描述黃涉嫌收錢的情節，明顯高度相符。對此，知名律師黃帝穎評論道，黃國昌之前就深陷「養狗仔」風波，但外界不斷質疑，如此長時間、系統性養狗仔，勢必所費不貲，但黃始終迴避養狗仔的錢從哪來；後來，更未否認狗仔公司凱思收臺雅200萬一事。如今，沈裕雄特助鄭淳駿出面踢爆，聽聞臺雅高層找上3名立委、砸200萬，要求檢調「辦他」；黃帝穎直指，倘若屬實，將上升立委集體貪瀆案。黃帝穎續指，黃國昌於6月18日為臺雅案在國會質詢法務部長鄭銘謙，擺明個案質詢、且態度猖狂，還當場自爆「早在你們處理這個案子以前，這個案子我幫了多少忙？我只是沒有公開講」。如今竟還被爆，黃國昌狗仔公司凱思，涉嫌收受臺雅集團200萬元涉貪。律師黃帝穎。（圖／民視新聞）對此，黃帝穎分析說，「黃國昌不只是徐永明翻版，更接近廖國棟」。他指出，回顧SOGO立委集體貪瀆案，涉案立委全被依據貪污治罪條例「不違背職務收賄罪」判刑；前立委徐永明更是沒拿到錢、僅憑期約200萬捐入時代力量政黨專戶，就被法院判刑7年4月。黃帝穎接著提到，時任國民黨立委廖國棟，透過白手套公司收賄，錢有收到；行賄者要求發言、發函及提案等行使立委職權，結果廖國棟最終遭法院判刑8年6月。參照廖的案例，黃帝穎認為，黃國昌為臺雅老董個案質詢法務部、黃國昌的狗仔公司凱思，若也入帳臺雅集團200萬，黃國昌就不只是徐永明翻版，更接近廖國棟。「刑度從徐永明沒收到錢的7年4月，上升到有收錢的廖國棟8年6月徒刑」。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：快新聞／黃國昌慘了！週刊爆「收錢幫金主出氣」鐵證 可能刑期律師全說了 更多民視新聞報導捍衛小橘書政策！劉世芳喊批評者患「公主王子病」 卓揆回應了黃子佼私藏性影像案免關了！二審獲緩刑4年 稱與被害人全和解議員憂「社福預算增加」影響財政 陳其邁掛保證：市府衡量可負擔民視影音 ・ 1 天前
黃國昌涉貪證據浮現 臺雅案關鍵人爆3立委拿錢｜#鏡新聞
民眾黨主席黃國昌利用凱思國際收錢辦事涉嫌貪汙，鏡週刊再爆對價關鍵人證已浮上檯面，臺雅詐騙案已故老董鄭姓特助指出，他早聽聞臺雅高層找了3名立委砸200萬元要求檢調辦他，一旦說詞經檢調印證，不論將來法院判鄭男有罪獲無罪，都不會改變黃國昌涉貪的事實。鏡新聞 ・ 1 天前
海軍女士官墜樓亡…母來不及見最後一面：曝生前罣礙
上有老下有小。高雄左營區昨（25）日上午驚傳一名女子墜樓死亡；經確認，死者為28歲海軍陸戰隊女士官，休假期間，陳屍在基地外宿舍草皮，母親接獲通知趕到醫院，卻沒能見上最後一面淚崩。據悉，死者生前獨立扶養小孩，噩耗降臨，該如何向小孩解釋，媽媽已不在的事實。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
嘉義診所涉詐領健保88萬 老醫師、夫妻檔3人遭起訴
嘉義縣布袋鎮一間診所遭檢調查出，長期以未實際到診民眾的健保卡刷卡申報健保費用，並以免費提供維骨力、鈣片等保健品作為誘因，吸引居家照顧員持長輩健保卡取藥。全案自2020年1月至2025年2月間，詐領健保相關費用共88萬餘元，嘉義地檢署將78歲曾姓醫師與負責人黃姓男子、白姓女子夫妻提起公訴。中天新聞網 ・ 1 天前
影/送進看守所！狠心圍殺苗栗好心翁「2街友被羈押」
苗栗市近日發生獨居老人被居家服務員發現慘死在家裡，頭部有嚴重外傷，警方循線逮捕2名街友嫌犯，他們的落網日恰巧就是死者的生日，2人犯罪前科累累，今（26日）上午被裁准羈押，通通送進看守所。中天新聞網 ・ 23 小時前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 24 分鐘前
最新／香港宏福苑大火奪44命、279人失聯 大埔11校今停課
即時中心／劉朝陽報導香港大埔世紀大火，經過燃燒10小時之後火勢於今晨受到控制，但仍有零星火種燃燒。今晨6點官方報告，大火已導致44人死亡、58人受傷，其中15人命危，另還有279人失聯。並且此死傷和失聯人數有可能攀升。民視 ・ 1 小時前
"花生木雕"太逼真! 雕刻家曾慶棟參賽作品 遭海關誤扣
南部中心／陳凱茂、陳姵妡 高雄報導高雄雕刻家曾慶棟，自幼在農村長大，特別喜歡雕刻花生，沒想到他日前寄到日本參賽，以花生殼跟花生仁為主題的"似假如真"作品，實在太逼真，居然遭到日本海關扣留兩天，幸好最後順利送達，到底有多像，帶您來看看！雕刻家曾慶棟的花生作品太逼真，居然連日本海關都分不出真偽，差點趕不上日本比賽。（圖／民視新聞）雕刻家曾慶棟：「來大家來吃花生。」一看差點要放進嘴裡，滿滿一大盤，有還沒剝殼的，也有剝掉外殼，露出花生仁的，但這盤花生，可通通都是木頭雕刻，乍看之下，還以為是真的，導致雕刻家曾慶棟的作品"似真是假"，被日本海關扣留。雕刻家曾慶棟：「發現說怎麼被日本海關留置，還說要送驗，我這是藝術品又不是違禁品，我一頭霧水，原來堅果類不能進口，啊我的花生就像堅果。」幸好日本海關扣留兩天，經過查驗，確認是木雕，10月30日作品送達大會，並入選決賽，目前正在神戶日本藝術中心展出。雕刻家曾慶棟實木的花生作品，一個就得耗時一天，整盤做好，至少得花一個月以上。（圖／民視新聞）而這個小小的花生雕刻品，外殼是檜木，花生仁色澤偏紅，就選用龍柏，實木的花生作品，一個就得耗時一天，整盤做好，至少得花一個月以上。雕刻家曾慶棟：「在農村的生活真的是不簡單，所以我們對農村這些農作物，比較有感情比較了解，所以我刻的主題，都會針對農村這些生態來作主題。」67歲的曾慶棟，原本從事對講機安裝，後來經營停車場，跟藝術完全無關，15年前八八風災後，在海邊看到大量漂流木，心中萌生「讓木材重生」的想法，鑽研雕刻，如今成為花生雕刻達人，超擬真的作品，雖然還沒公布名次，就已經被日本海關認證。原文出處：「花生木雕」太逼真！高雄雕刻大神作品 遭日本海關扣留兩天 更多民視新聞報導果粉分期買手機房貸「縮水100萬」？理財達人揭關鍵毒品唾液快篩上路4天首抓 台東男騎機車蛇行被查出吸毒駕車先談感情後騙投資 台南警攔阻47歲男轉帳150萬元民視影音 ・ 18 小時前
黑塑膠袋包回收物要丟遭勸阻 男暴走大罵清潔員
台北市 / 綜合報導 21日晚間，台北市一名陳姓男子因為用黑色塑膠袋包回收物被清潔員勸阻，男子心生不滿先是爆粗口，還揚言要動手，在現場不斷叫罵，相當囂張。警方獲報立即趕到現場排解糾紛，清潔員也將提出恐嚇、公然侮辱、妨害公務等告訴。男子情緒激動不斷飆罵，不斷向清潔員比劃還作勢衝上前打人，清潔隊員報警，清潔員很淡定一邊執行工作一邊報警，但男子雙手抱胸氣焰依舊蕭張，擺出要拚輸贏的架式，目擊民眾說：「罵髒話啊，他說要打人，警察來要給他打到，打到地上去這樣子。」事發就在21日晚上7點29分台北市中山區，陳姓男子用黑色塑膠袋裝回收物，清潔員告知內容物難以辨識要重新分類，垃圾袋也得自行帶回，男子瞬間爆發開罵還作勢打人。員警獲報迅速到場排解，而清潔員執行公務卻被民眾辱罵，讓同仁看不下去，環保局環清科專員陳浩彰說：「我們局裡面的職業安全管理科有啟動關懷，慰問的一個相關的行動，倒垃圾的時候不用急，垃圾車都會等您，那大家彼此互相尊重才能營造更好的工作環境。」等垃圾車是民眾每天的日常，附近居民說丟哪裡有沒有分類，清潔員都會再三提醒，附近居民說：「有時候我們，他會提醒我們，這個是，都有再講說那個黑色的塑膠袋，是不可以丟在塑膠類的。」發生這次事件，清潔員提出恐嚇公然侮辱、妨害公務等告訴，也希望大家彼此尊重將心比心。 原始連結華視影音 ・ 20 小時前
雄檢起訴Abc牙醫聯盟案 衛生局：醫療安全不妥協
（中央社記者林巧璉高雄26日電）Abc牙醫聯盟涉聘用18名密醫詐領健保、逃稅、洗錢，犯罪所得超過新台幣16億餘元。雄檢今天起訴謝姓負責人兄弟等26人。高市衛生局重申，醫療品質與病患安全立場絕不妥協。中央社 ・ 14 小時前
德國男持刀搶中壢2店家得手萬元! 落網辯"三餐不繼"
社會中心／周秉瑜 桃園報導一名德國籍何姓男子依親來台，因找工作不順，竟在9月時前往中原商圈，搶劫兩間店家後逃逸，得手1萬多元，還有1罐果菜汁和1包香菸，警方循線1小時內逮到何男，他供稱經濟壓力導致三餐不繼，桃園檢方依加重強盜罪嫌將他起訴。員警vs.德國籍搶匪：「口袋有東西嗎？ 刀哩？」凌晨時分搶劫超商，男子行徑大膽，但逃不到1小時就落網，除了因為他一頭銀白髮色特徵明顯，而且是個外國人。員警vs.德國籍搶匪：「刀在哪裡？等一下等一下，刀子？knife？這裡，副座。」員警用英文再講一次，交出刀來，這名德國籍何姓男子乖乖就範，模樣十分狼狽，他是在今年9月13號，凌晨4點54到中壢一間超商亮刀，先是嚇跑女店員，接著搶走1瓶芭樂汁和29元，結果5點30分他又再度行搶，這次跑到賣場亮刀，跟女店員說給我錢，女店員嚇得回覆我有小孩，男子承諾給錢就走，不傷害店員，隨即搶走現金1萬元以及香菸1包後逃逸。一名德國籍何姓男子來台行搶，遭檢警依加重強盜罪起訴。（圖／警方提供）男子行搶地點就在中壢鬧區中原商圈，即便是凌晨時分仍到處都是監視器，因此行蹤也被員警迅速掌握，這位德國籍的何姓男子今年61歲，來台依親，供稱2年沒工作非常絕望，目前三餐不繼只吃便宜食物，沒選擇才搶劫，被警方依強盜罪嫌移送。德國籍何姓男子供稱，三餐不繼才行搶。（圖／警方提供）中壢分局普仁所長黃智勇：「於案發1小時內在新中北路，查獲61歲何姓德國籍男子，涉嫌強盜案，當場扣得作案用之水果刀1把，並發還遭強盜新台幣9915元，全案警詢後依強盜罪嫌移送偵辦。」行搶男子仍在羈押，已經被依加重強盜罪起訴。原文出處：德男持刀搶中壢店家得手萬元！落網辯「三餐不繼」 更多民視新聞報導5外國人擠一車! 女所長逮逃逸移工 舉電擊槍喝令鎖車門台中霧峰大火驚魂！外籍男學生煮食途中外出 廚房瞬間陷火海外籍女金門賣淫 金檢跨海直搗淫團台南大本營民視影音 ・ 51 分鐘前
北投人氣冰店「水龜伯」旁驚見大火！「濃煙狂竄」60勇消灌救
台北市北投區的人氣冰店「水龜伯」旁，今（27日）清晨發生公寓大火，居民嚇壞趕緊逃生，警消獲報共出動60人灌救，24名住戶狀況也曝光。中天新聞網 ・ 1 小時前