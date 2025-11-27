宏福苑7棟大樓「從底燒到頂」 消防員揭元凶：根本塑膠皮燈籠

香港大埔宏福苑昨（26日）下午發生嚴重火警，火勢從高樓外牆的棚架迅速蔓延，7棟大樓燒成一片，截至今（27日）晨6點已44人死亡、逾200人失蹤。宏福苑近期正進行大規模外牆維修工程，外牆搭設防塵網及鷹架，一名台灣消防員直言，這些易燃防塵網就是此次大火的元凶，加上竹製鷹架撐起，就像是「塑膠皮燈籠」，在裡面積蓄大量高熱，一發不可收拾。

有網友昨在社群上傳影片，一名女子發現有工人蹲坐在宏福苑施工處吸菸，質問對方「你又在這裡抽菸啊？」原PO發文透露，施工期間已經看到好幾名工人在棚架邊吸菸，懷疑與這起火警脫離不了關係。

廣告 廣告

一名消防員今天在Threads發文指出，此次香港五級大火，看起來那些綠色易燃的防塵網，才是「浮升火羽流（Buoyant Fire Plume）」這麼快吞噬大樓的元凶，竹製鷹架則是撐開它的骨架，整個就是一個竹骨綠色塑膠皮燈籠的概念，裡面蓄積大量高熱。

消防員說明，強大的浮升火羽流，是火勢迅速垂直延燒的關鍵機制；​窗戶在高溫下破裂，導致火焰進入內部，危及房屋內的人命。

消防員指出，在​垂直延燒阻斷方面，​施工外掛防塵幕的管理，嚴禁明火及吸煙，嚴禁使用高度易燃的綠色紗網，且防塵網材質也必須有嚴格的耐燃耐熱保護。他說，非常易燃的綠色防塵網成了關鍵的可燃物，明火直接燒到，輻射熱又導致其餘材料熱分解，可燃性氣體大量釋出，再度加快火勢，形成惡性循環。

消防員大嘆，整個外牆結構承受不了高溫，外牆熱流席捲整座大樓，恐怖的超高溫輻射熱又點燃鄰近大樓的易燃綠色紗網，一切已無可挽回。

★《中時新聞網》：吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363

更多中時新聞網報導

張震稱帝把幸運糖果供起來

范冰冰封后3通電話暴哭3回

中職》桃猿換執行長 樂天強調不出售