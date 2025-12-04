宏科醫院血液透析室於12月1日正式啟用

安南醫院腎臟科專業團隊進駐宏科醫院，攜手打造高品質腎臟照護服務。（安南醫院提供）

記者陳治交／台南報導

宏科醫院血液透析室於十二月一日正式啟用，與安南醫院腎臟科團隊策略聯盟合作，全面導入高品質的專業醫療服務，就近為善化地區的腎臟病患者提供優質且全方位的透析照護，樹立在地醫療新典範。

宏科醫院血液透析室由安南醫院腎臟科專業醫師團隊進駐，提供腎臟專科診療與血液透析服務。除了基礎的血液透析治療，未來將逐步拓展至居家腹膜透析領域，確保每位病患都能獲得最妥善、個人化的腎臟療法。

為落實「全人全程照護」的理念，宏科醫院啟用血液透析室，同步開設腎臟科門診，將依循安南醫院「全人整合慢性腎臟照護」模式，由腎臟科醫師及衛教師團隊整合糖尿病照護、飲食管理及慢性腎病衛教，從源頭協助腎臟病友延緩疾病進展，全面維護其健康與生活品質。

宏科醫院院長陳琮琳表示，安南醫院與宏科醫院的深度合作，進一步啟動血液透析服務，不僅讓善化地區的腎友能就近享有專業腎臟照護資源，更是宏科醫院服務升級的重要里程碑，展現深耕在地、守護鄉親健康的決心。