宏羚攜手奧義賽博合作 布局企業終端資安防護市場

（中央社記者潘智義台北14日電）事務機器及電腦周邊耗材商宏羚今天在法說會指出，資安的防護不只網路，印表機等事務機已是微型電腦，並成為駭客鎖定目標；以目前技術而言，印表機的資安已可溯源，並設定一旦列印機密即警示。

宏羚董事長章孝祺表示，宏羚長期深耕列印事務領域已40餘年，每年有4萬多家的有效客戶群，在既有基礎上擴大雲端與行動列印軟硬體整合服務，強化資安列印服務，提供具備認證、列印紀錄追蹤等功能的設備，滿足企業對資安的需求，避免資料外洩風險。

宏羚今天同時宣布與奧義賽博合作，切入企業終端資安防護市場，隨著企業數位化與AI應用加速，資安風險的戰線正快速向終端設備延伸。過去長期被視為單純輸出工具的印表機等事務機器，如今已成為企業資安體系中最容易被忽略、卻風險極高的破口。

宏羚指出，提供雲端與行動列印軟硬體整合服務，讓客戶隨時隨地列印文件，提升工作效率。

訂閱制服務（SaaS）部分，宏羚針對預算有限的中小型企業提供雲端資安服務，按月或按年收費的雲端防火牆、資安監控或弱點掃描服務，可有效降低客戶門檻，並帶來穩定的訂閱收入。另外，提供客製化服務與切入利基市場，深入了解特定產業的痛點，開發客製化產品。

宏羚指出，將重新定義公司未來發展方向，從硬體的角色，將一次性銷售或租賃，轉為資安與軟體服務的入口。隨著資安服務逐步擴充，未來具續約性與較高附加價值的服務型收入也會不斷提升，長期將有助於提升獲利品質與企業評價。（編輯：潘羿菁）1150114