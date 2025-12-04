宏致電子捐海寶國小行動圖書車

宏致電子公司董事長袁万丁伉儷捐贈行動圖書車「宋志慧」號給後龍海寶國小。（記者江乾松攝）

▲宏致電子公司董事長袁万丁伉儷捐贈行動圖書車「宋志慧」號給後龍海寶國小。（記者江乾松攝）

宏致電子公司昨（四）日到後龍海寶國小捐贈「行動圖書車」，由縣長夫人陳美琦代表接受。陳美琦代表縣府頒贈感謝狀，謝謝宏致電子董事長袁万丁的義舉，也期勉學校師生好好珍惜並多閱讀，不要辜負袁董事長的美意。

袁万丁看到小朋友們對圖書的熱情，也在會中直接宣布「明年會再捐一台給苗栗」，慷慨善行令人動容，更獲得全場熱烈的掌聲。

宏致集團長年深耕企業社會責任，分別榮獲二○二三年第十七屆APEA亞太傑出企業獎、「卓越企業領袖獎」與「卓越企業管理獎」，及二○二四年第二十一屆國家品牌玉山獎「傑出企業類」全國首獎等殊榮。集團董事長兼萬昌基金會創辦人袁万丁並榮獲第十八屆「全球華人愛心獎」，他以愛心與行動回饋社會不墜，繼一百一十一年捐贈苗栗行動圖書車後，並於昨日再捐一台「會跑的圖書館︱行動圖書車」，嘉惠苗栗偏鄉孩童。

袁万丁伉儷上午到後龍海寶國小舉行「行動圖書車」捐贈儀式，由縣長夫人陳美琦代表接受，海寶國小學生特別準備「書香鼓韻·龍舞啟航」及閱讀小尖兵表演慶祝，包括縣府教育處副處長彭德俊、議長李文斌秘書李文星、議員林寶珠、徐筱菁及地區議員秘書都到場，海寶國小校長楊曼華也率全校師生出席，向袁万丁伉儷致謝。

值得一提的是，這台行動圖書車是經宏致電子公司所有員工票選出來的最優秀員工宋志慧，並因此命名為「宋志慧」號，袁万丁董事長為善不欲人知的胸懷，也令人佩服。

縣長夫人陳美琦指出，「行動圖書車」可以在學校或前往社區、偏鄉的大街小巷，讓更多人接觸到喜歡的書籍，在書中看到全世界。她感謝袁董事長的義行，提升了苗栗的閱讀風氣，讓書香傳到苗栗每個角落。

陳美琦表示，閱讀是很棒的一件事，鼓勵鄉親們要多閱讀，並養成閱讀習慣，讓自己肚子有更多的料，生活及人際關係都會變得更好。

宏致電子董事長袁万丁強調，養成閱讀好習慣，將陪伴我們一輩子，他鼓勵小朋友多利用這台行動圖書車，多借書、多閱讀，一定可以在書中得到很多的智慧。他會中也宣布「明年會再捐一台給苗栗」，希望繼續把智慧送給大家。