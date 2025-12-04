宏致電子捐行動圖書車 明年再加碼助苗栗閱讀扎根

宏致電子公司四日到後龍海寶國小捐贈「行動圖書車」，也期勉學校師生好好珍惜並多閱讀。

宏致電子公司四日到後龍海寶國小捐贈「行動圖書車」，也期勉學校師生好好珍惜並多閱讀，看到小朋友們對圖書的熱情，宏致電子也在會中直接宣布「明年會再捐一台給苗栗」，慷慨善行令人動容，更獲得全場熱烈的掌聲。

宏致集團長年深耕企業社會責任，分別榮獲二０二三年第十七屆APEA亞太傑出企業獎、「卓越企業領袖獎」與「卓越企業管理獎」，及二０二四年第二十一屆國家品牌玉山獎「傑出企業類」全國首獎等殊榮。 集團董事長兼萬昌基金會創辦人袁万丁並榮獲第十八屆「全球華人愛心獎」，他以愛心與行動回饋社會不墜，繼一一一年捐贈苗栗行動圖書車後，並於四日再捐一台「會跑的圖書館—行動圖書車」，嘉惠苗栗偏鄉孩童。

袁万丁伉儷四日上午到後龍海寶國小舉行「行動圖書車」捐贈儀式，由縣長夫人陳美琦代表接受，海寶國小學生特別準備「書香鼓韻．龍舞啟航」及閱讀小尖兵表演慶祝。

縣長夫人陳美琦指出，「行動圖書車」可以在學校或前往社區、偏鄉的大街小巷，讓更多人接觸到喜歡的書籍，在書中看到全世界。她感謝袁董事長的義行，提升了苗栗的閱讀風氣，讓書香傳到苗栗每個角落。