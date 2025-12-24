宏致電子捐贈行動圖書車「熊禮聰號」，助力彰化閱讀向下扎根。圖／彰化縣政府提供





彰化縣政府持續推動閱讀教育，獲得企業界熱情響應。宏致電子股份有限公司23日以員工名義捐贈一輛總價約88萬元的行動圖書車，並命名為「熊禮聰號」，捐贈儀式於彰化縣立圖書館廣場舉行，由董事長袁万丁代表公司完成捐贈，縣長王惠美代表受贈並致贈感謝狀，感謝企業長期投入公共事務與閱讀推廣。

宏致電子捐贈行動圖書車「熊禮聰號」，助力彰化閱讀向下扎根。圖／彰化縣政府提供

王惠美表示，「熊禮聰號」行動圖書車以彰化在地文化為設計主軸，車身彩繪融入彰化孔廟、八卦山大佛等代表性文化地景，並結合縣鳥灰面鵟鷹意象，象徵知識展翼、閱讀向下扎根。整體設計展現地方特色，也傳達閱讀深入社區、貼近民眾生活的理念。

廣告 廣告

王惠美指出，行動圖書車未來將深入國小、幼兒園服務，讓孩子透過閱讀培養學習力與想像力；寒暑假期間，也將巡迴各鄉鎮市村里與社區，擴大閱讀資源的可近性，讓更多家庭不受距離限制，享有豐富的圖書服務。

宏致電子捐贈行動圖書車「熊禮聰號」，助力彰化閱讀向下扎根。圖／彰化縣政府提供

宏致電子董事長袁万丁表示，公司自民國95年起即投入公益行動，陸續捐贈救護車、圖書車及復康巴士，實踐企業社會責任。本次捐贈的行動圖書車，名稱取自集團眾多員工中脫穎而出的優秀同仁熊禮聰，期望藉此鼓勵孩子們強健體魄、培養品格，並善用閱讀資源持續學習。

熊禮聰表示，首次來台參與活動深感榮幸，未來將更加努力回饋公司與社會。文化局表示，行動圖書車的加入，將有助於縮短城鄉閱讀資源差距，讓閱讀成為更多孩子與社區日常生活的一部分。

宏致電子捐贈行動圖書車「熊禮聰號」，助力彰化閱讀向下扎根。圖／彰化縣政府提供

宏致電子捐贈行動圖書車「熊禮聰號」，助力彰化閱讀向下扎根。圖／彰化縣政府提供

更多新聞推薦

● 中年婦女失眠7年難入睡 中醫疏肝理氣助好眠