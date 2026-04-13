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宏道基金會發奧運獎金 李洋捐公益
中華奧會榮譽主席林鴻道繼續透過宏道運動發展基金會力挺台灣體育，林鴻道13日宣布，將自掏腰包回溯發放東京奧運與巴黎奧運選手奪牌獎金，現任運動部長李洋跟老搭檔王齊麟藉著兩屆奧運羽球男雙金牌，各可獲得1000萬台幣獎金，李洋透過臉書表示想全數回饋公益。\n
林鴻道去年底卸下長達12年中華奧會主席重任，放眼未來體育發展的同時，也重新檢視過去12年服務體壇的歷程，反思是否有未盡周延之處。他深感雖在東京與巴黎奧運賽前未曾公開宣布加碼奪牌獎金，但這對為國爭光的選手們而言，似乎有失公允，所以決定回溯發放，每一奪牌「項目」金牌加碼1000萬元、銀牌200萬元、銅牌100萬元。\n
宏道基金會昨也邀請獲獎選手出席頒獎記者會，李洋不克到場，但透過臉書發文表示，自己的運動選手生涯有國家、企業的栽培以及後勤團隊的支持，才得以成就一次次站上頒獎台的機會，現在他作為運動部長，更在意的是制度與環境，因此這筆獎金，他建議林鴻道直接回饋給社會更需要的地方，並點出10個建議捐贈的公益團體。\n
宏道基金會回應，這是林鴻道自掏腰包給奧運奪牌選手的獎金，昨天記者會前基金會都一一通知獲獎選手，但李洋並未給予任何回覆，其捐贈建議也在社群平台發文，基於獎金是給個人，基金會不能幫他作主，除非李洋有書面通知獎金要捐給誰及如何分配，避免日後爭議。
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