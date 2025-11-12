宏達電前三季由虧轉盈 股價鎖漲停價51.7元

▲國際手機大廠宏達電今（12）日早上公布財報，前三季相較去年同期虧轉盈，EPS達7.88元。（圖╱取自宏達電臉書）

[NOWnews今日新聞] 國際手機大廠宏達電今（12）日早上公布財報，前三季相較去年同期虧轉盈，EPS達7.88元，帶動股價強攻上漲停價51.7元。

根據財報，宏達電第3季營收7.2億元，營業毛利率35.2%，營業淨損8.5億元，營業利益率為負119.2%，但在處分桃園土地及不動產所挹注的業外收益帶動下，歸屬母公司業主淨利達32.4億元，每股盈餘（EPS）3.88元。

宏達電今年5月宣布以56.38億元將桃園廠房出售給和碩科技，處分利益約39億元，於第3季入帳，使公司單季由虧轉盈，也推升累計前三季EPS達7.88元。

回顧前幾季表現，宏達電第1季因與Google完成2.5億美元（約新台幣80億元）協議，終結連續27個季度虧損，單季EPS 4.86元；不過第2季再度陷入虧損，每股虧損0.86元。

展望後市，宏達電表示，將持續深耕延展實境（XR）與人工智慧（AI）穿戴裝置。近期推出首款台灣製造AI智慧眼鏡「VIVE Eagle」，並與台灣大哥大及2020EYEhaus合作，提供試戴、配鏡到購買的一站式體驗。VIVE Eagle支援繁體中文語音操控，採開放式AI設計，可串接Google Gemini與OpenAI GPT，宏達電看好該產品有助打造AI穿戴生態圈，為後續營運注入新動能。

消息一出，帶動宏達電今日股價走強，以50.3元盤上開出後，五分鐘立即攻上漲停價51.7元，並且緊鎖漲停價。

