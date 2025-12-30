宏達電宣布獲多項永續評比肯定

圖為宏達電AI智慧眼鏡Vive Eagle。（圖／宏達電）

宏達電宣布，2025年持續推動企業永續治理與減碳相關措施，已多項國內外永續評比與指標中取得成績，包括台灣企業永續獎（TCSA）、企業減碳溫度計（TRIPs）以及國際永續投資評等機構 ISS STOXX 的評級結果。

宏達電表示，台灣永續能源基金會舉辦的第十八屆台灣企業永續獎中，宏達電共獲得四項獎項，包含「台灣百大永續企業獎」、「氣候領袖獎」、「企業永續報告書獎－白金獎」及「資訊安全領袖獎」。其中，「企業永續報告書獎－白金獎」為該類別最高等級，評比重點涵蓋資訊揭露、治理架構與管理制度。

在減碳表現方面，宏達電表示，參與《天下雜誌》與東海大學共同建構的「企業減碳溫度計」評估，結果顯示其減碳路徑符合全球升溫控制在1.5°C以內的情境，並獲得「EXCELLENT」評級，同時獲桃園市政府選為「1.5°C示範企業」。

此外，宏達電亦於文化內容策進院（TAICCA）首屆「ESG for Culture Impact Awards」中獲得三項獎項，包括VIVE Arts的《巴黎舞會》獲「產業策進獎」，VIVE Mars團隊參與製作的「金刻獎頒獎典禮影片」獲「多元合作獎」，以及VIVE Originals《幻象製造所（鏡花水月 Illusionary）》獲「專業協助獎」。

在國際評等方面，宏達電透露，已於12月12日通過永續投資與責任投資研究機構ISS STOXX評估，取得「Prime」評級，代表其在環境、社會及公司治理（ESG）相關指標上，符合該機構設定的投資門檻。

宏達電指出，2025年上半年已在供應鏈管理、氣候治理與碳管理等面向進行制度與數據整合，包括導入碳管理平台，整合範疇一至三的碳排資料，並完成相關國際標準查證，除於CDP供應鏈議合評比蟬聯最高等級A級、在CDP氣候問卷中維持管理等級表現外，亦連續四年獲得 EcoVadis銀獎以及獲選為FTSE4Good成份股，並首次入選台灣永續指數成分股。

在內部管理上，宏達電表示，亦持續推動影子碳價機制，將碳排放成本納入投資與營運評估流程，並定期檢討相關設定，以因應全球碳政策與市場變化，將持續把永續相關議題納入營運與管理架構中，作為長期發展策略的一環。



