宏達電扶植沉浸式內容 平台累積逾百萬月活躍用戶

（中央社記者江明晏台北19日電）宏達電今天宣布，旗下沉浸式內容創作與發行平台HTC VIVERSE首屆全球大專院校「黑客松」的成果，來自北美、歐洲、亞洲超過40所大學學生，展現新世代創作者在虛擬內容市場的蓬勃潛力，VIVERSE也已累積超過百萬月活躍使用者。

宏達電今天發布訊息宣布，VIVERSE公布首屆全球大專院校VIVERSE Spark黑客松（Hackathon）得獎名單，這項年度競賽自啟動以來吸引來自北美、歐洲與亞洲超過40所大學參與，學生以WebXR技術在VIVERSE上打造跨平台沉浸式作品，並角逐最高5000美元現金獎，涵蓋遊戲、互動藝術形式與社交體驗。

宏達電說明，今年的參賽團隊來自藝術、設計、電腦科學等多元領域，體現未來沉浸式內容創作的跨域趨勢，學生創作的專案能在筆電、平板、智慧型手機等多種裝置上以瀏覽器直接體驗，包含以虛擬世界降壓「討伐藏身村民中的惡魔」、以遊戲對抗日常倦怠的反烏托邦幽默創作，甚至讓玩家化身為「有感知的雲朵」，探索心靈風景的社交體驗。

宏達電認為，這些作品不僅展示WebXR的創作自由與跨平台優勢，也突顯沉浸式內容創作相關市場預計於2034年突破1250億美元規模的潛力與機會。

HTC VIVERSE成長事業負責人Andranik Aslanyan表示，今年作品展現創意與執行力，體現下一代創作者的多元視野。VIVERSE的設計初衷是希望成為啟動創意的跳板。宏達電指出，VIVERSE已累積超過百萬月活躍使用者，並持續快速成長，成為全球創作者打造沉浸式互動世界、遊戲內容與社交空間的平台。（編輯：林家嫻）1141219