宏達電拼AI智慧眼鏡在台銷量 攜手小林眼鏡擴大試戴通路

宏達電AI智慧眼鏡Vive Eagle通路新增小林眼鏡。（圖／宏達電）

宏達電今日宣布，擴大AI智慧眼鏡Vive Eagle全台實體展示與服務網路，與知名眼鏡通路品牌小林眼鏡展開合作，電信業者合作夥伴台灣大哥大新增76家門市也加入展示Vive Eagle行列，全台體驗據點突破336家，涵蓋主要都會區、交通樞紐、百貨商圈與地方社區門市。而新增體驗據點後，能否將後續銷量帶回至在台上市首月推估約超過2000台的成績，有待觀察。

宏達電表示，市場對實體試戴AI智慧眼鏡與現場功能體驗的需求升溫，為提供更完整且便利的體驗流程，宏達電攜手電信與眼鏡通路夥伴擴大展示據點。

以眼鏡通路來說，宏達電Vive Eagle在台上市之初，眼鏡行合作通路僅有精品眼鏡業者2020EYEHause，宏達電今日宣布，將眼鏡行通路拓展小林眼鏡，小林眼鏡約有30多家門市導入展示試戴服務，並同步提供配鏡諮詢與專業驗光支援，過與眼鏡通路的深度整合，宏達電得以進一步優化消費者從試戴、了解視覺需求到最終選購的完整流程，使 AI智慧眼鏡的選購體驗更貼近一般日常配鏡服務，也更符合不同消費族群的實際視覺需求。

而在電信搭售夥伴方面，宏達電表示，既有的電信通路夥伴台灣大哥大為Vive Eagle新增76家加盟門市加入展示、體驗行列，門市也會展示Vive Eagle最新色灰色，台灣大哥大76家加盟店範圍涵蓋北中南主要商圈與生活圈，讓消費者能更輕鬆就近體驗與選購 VIVE Eagle。

VIVE Eagle建議售價為15,600元，共推出紅、咖、灰、黑四款配色，包括太陽眼鏡及透明鏡片款式，皆搭載ZEISS蔡司鏡片，太陽眼鏡款提供頂級UV防護，透明鏡片款則具備UV400防護，並支援抗藍光與抗反光。



