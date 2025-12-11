宏達電AI智慧眼鏡VIVE Eagle今日香港上市 在港首月銷量能否超越台灣紀錄受關注

圖為宏達電AI智慧眼鏡Vive Eagle。（圖／宏達電提供）

宏達電宣布，AI智慧眼鏡VIVE Eagle今日正式在香港開賣。宏達電9月開賣AI智慧眼鏡後，據悉首月銷量約2000多台、營收比上個月增加3000多萬元，宏達電12月營收能否因為增加香港市場而上揚，值得留意。

宏達電Vive Eagle今日起在香港上市，搭售的電信合作夥伴包括1O1O、csl、數碼通，以及奢華眼鏡通路溥儀眼鏡，宏達電表示，結合高速5G服務與專業配鏡流程，為提供一站式智慧眼鏡穿戴體驗。

宏達電表示，VIVE Eagle支援中文語音操控、智慧拍攝、音樂播放及多國旅遊拍攝翻譯等多元功能，目前支援繁體中文與英語對話，預計2026上半年開放支援粵語，使用者可透過自然語音與 AI 連續對話、設定行程、搜尋資訊或記錄生活。

宏達電也強調，以最高規格落實隱私安全，VIVE Eagle以去識別化資料處理與本地端加密為核心設計，不進行行為追蹤，亦不將使用者資訊用於 AI模型訓練，系統採用AES-256加密並搭載拍攝提示燈，確保拍攝行為透明可辨識，而VIVE AI 已通過ISO 27001與ISO 27701國際資安與隱私驗證。



