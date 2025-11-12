宏達電Q3大賺3.88元 AI眼鏡玩出新花樣?!

文 ‧ 杜立羽

▲圖片來源：宏達電公司官網

今(12)日昔日股王宏達電(2498)一開盤直奔漲停價51.7元，向上跳回50元大關，主要來自於今早公布Q3財報合併營收達21.19億元，每股EPS達3.88元，累計前三季EPS達7.88元，帶動股價攻上漲停價。

此次第三季增長，主要受惠於處分桃園廠房與土地予和碩，認列業外收益，帶動單季稅後純益來到32.4億元，宏達電表示出售不動產是基於資產活化與資源優化之考量，提升資產運用效率，強化財務結構，與硬體事業的發展方向及營運規劃無任何關聯。

今年年初宏達電與Google LLC共同簽署協議，將部分HTC 的XR研發團隊成員將加入Google，交易價金為2.5億美元，推升宏達電第一季營收每股純益達4.86元。

從營收方面來看，宏達電於9月1日開賣VIVE Eagle AI 智慧眼鏡，並未動整體營收帶來爆發性的成長，9月合併營收為新台幣3.02億元，月增13.4%，年減10.52%，10月合併營收為1.91億元，月減36.75%，年減14.58%，獲利來源主要來自於業外收益推升。

這類業外收益通常來自一次性或非經常性的事件，並不能反映公司真正的核心獲利能力。長期下來不但不穩定，還可能埋下風險。投資人要特別留意小心短線題材。

▲圖片來源：CMoney 2498 宏達電 K線圖

