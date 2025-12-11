宏達電VIVE Eagle香港開賣 加速AI穿戴布局

（中央社記者江明晏台北11日電）宏達電宣布，旗下AI智慧眼鏡VIVE Eagle今天在香港開賣，繼台灣市場推出後，在香港攜手電信商1O1O、csl、SmarTone，以及眼鏡通路溥儀眼鏡（Puyi Optical），結合5G服務與配鏡流程，打造一站式AI穿戴體驗。

宏達電表示，VIVE Eagle結合AI技術，支援中文語音操控、智慧拍攝、音樂播放及多國旅遊拍攝翻譯等功能，使用者可透過自然語音與AI對話、設定行程、搜尋資訊或記錄生活，目前支援繁體中文、英語對話，預計2026上半年支援粵語。

宏達電指出，HTC持續落實隱私安全，VIVE Eagle以去識別化資料處理與本地端加密為核心設計，不進行行為追蹤，也不將使用者資訊用於AI模型訓練，系統採用AES-256加密並搭載拍攝提示燈，確保拍攝行為透明可辨識；同時，VIVE AI已通過ISO 27001與ISO 27701國際資安與隱私驗證。

HTC資深副總裁黃昭穎表示，HTC自創立以來始終思考，科技應如何自然融入生活，讓人更自由地表達自我、啟發創意、連結世界。VIVE Eagle不僅是眼鏡，更是一個讓科技以自然方式融入生活的入口。

香港電訊個人業務行政總裁林國誠表示，與HTC攜手合作，透過VIVE Eagle為客戶帶來新的AI穿戴體驗，結合5G網路與黃金漫遊服務，用戶在香港或海外旅行時，都能保持穩定連線，使用各項AI功能。（編輯：蘇志宗）1141211