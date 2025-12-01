宏都拉斯今總統大選結果引關注 川普支持與台復交候選人

中美洲國家宏都拉斯週日進行總統大選投票。選務人員在開票前展示一張總統選舉選票，上面寫著「Z世代來了」英文字樣。路透社



我中美洲前友邦宏都拉斯週日（11/30）進行總統大選，3位主要候選人中有兩人支持與台灣復交。在大選投票前夕，美國總統川普上週末宣布支持其中一位誓言當選後與台復交的候選人，並特赦曾是台灣盟友的前總統葉南德茲，讓這場選舉深陷「外部勢力干涉」之嫌，而執政黨候選人也揚言拒絕接受「有舞弊之嫌」的選舉結果。

宏都拉斯逾650萬名登記選民於當地時間週日上午7時（台灣時間週日晚間9時）起展開總統大選投票，投票所預計將於下午5時（台灣時間週一上午7時）關閉。

廣告 廣告

就在投票時間即將截止前，宏都拉斯國家選舉委員會宣布，各地選委會可視情況延長投票一小時。

中美洲國家宏都拉斯週日進行總統大選投票。路透社

5位總統候選人中呈現「三強對峙」狀態：執政黨「自由與重建黨」（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）、自由黨（PLH）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）和右翼國家黨（PN）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）。納斯拉亞和阿斯夫拉均表示，若勝選將恢復與台灣之間的邦交關係。

宏都拉斯總統大選三位主要候選人（左起）：國家黨的阿斯夫拉、自由與重建黨的蒙卡達、自由黨的納斯拉亞。路透社

3位候選人在大選前夕互控舞弊，也讓國際社會憂心這個中美洲國家能否確保選舉自由與公正。蒙卡達甚至暗示，她可能不會承認選舉結果。

川普上週五宣布特赦前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）時也企圖影響宏都拉斯總統大選選情。他表示支持保守派「國家黨」（National Party）總統候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura），還說如果阿斯拉夫輸掉大選，美國不會再提供金援給宏都拉斯。

宏都拉斯右翼國家黨（PN）總統候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）獲得美國總統川普公開支持。美聯社

目前尚不清楚川普此言是否會對宏國大選造成影響。

42歲選民查拉耶（Cristian Zelaya）接受美聯社訪問時表示，他這次投票的主要考量是不想宏都拉斯變成下一個委內瑞拉。他認為現今的執政黨就是「共產黨」，應該被趕出總統府。

查拉耶也盛讚川普特赦葉南德茲的決定，認為葉南德茲是個好總統。但他表示，葉南德茲被特赦沒有影響他的投票決定。

71歲退休族費古羅亞（Carlos Alberto Figueroa）則說，他希望代表執政黨的蒙卡達能夠當選，延續現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）的未竟工作。

川普週日在返回白宮的空軍一號上，被問及特赦葉南德茲的原因。他表示：「宏都拉斯人認為他是被陷害的，這是很可怕的狀況。他們只是因為他（葉南德茲）是總統就說他是毒梟，這根本是拜登政府的陷害，而我觀察狀況後同意他們的說法。」

葉南德茲於2014年至2022年間擔任兩屆宏都拉斯總統。在他任內，宏都拉斯維持與台灣之間的邦交關係。葉南德茲下台後，左派政黨的現任總統卡斯楚於2023年和我國斷交，改與中國建交。

葉南德茲2022年卸任後數周被引渡至美國，遭控訴於擔任總統前協助走私古柯鹼毒品至美國。他於2024年被定罪判刑45年。

更多太報報導

川普坦承和馬杜洛通話 傳要求他流亡俄羅斯

三強鼎立！宏都拉斯總統大選明登場 可能決定是否與台灣復交

曾是台灣盟友 川普宣布特赦前宏都拉斯總統葉南德茲