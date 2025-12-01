宏都拉斯保守派候選人領先幅度縮小 第二名只落後4100票

宏都拉斯總統大選2025年11月30日登場，三位主要候選人（左起）：國家黨的阿斯夫拉、自由與重建黨的蒙卡達、自由黨的納斯拉亞。路透社



宏都拉斯總統大選開票進度來到56%，受到美國總統川普支持的保守派反對黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）領先幅度縮小，另一反對黨候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）緊咬在後，幾乎不分上下。

根據宏國選委會的資料，阿斯夫拉的得票率落在40%，納斯拉亞的得票率亦達39.78%，兩人相差僅4100票。

這場週日舉行的選舉，一開始估計阿斯夫拉領先納斯拉亞多達2個百分點，但開票持續進行後現在已幾乎沒有差距。最終無論差幾票，得票第一的候選人都將領導宏都拉斯2026到2030年。

廣告 廣告

率領宏都拉斯對台粗暴斷交的執政黨候選人蒙卡達（Rixi Moncada），得票率遠遠落在第三，幾乎不可能獲勝。蒙卡達已經揚言不會承認選舉結果。

無論是阿斯夫拉還是納斯拉亞，都表示希望能夠與台灣復交。如果成真，將是北京近年來在中南美洲最大的外交挫敗。

更多太報報導

宏都拉斯今總統大選結果引關注 川普支持與台復交候選人

三強鼎立！宏都拉斯總統大選明登場 可能決定是否與台灣復交

曾是台灣盟友 川普宣布特赦前宏都拉斯總統葉南德茲