宏都拉斯保守派候選人領先幅度縮小 第二名只落後4100票
宏都拉斯總統大選開票進度來到56%，受到美國總統川普支持的保守派反對黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）領先幅度縮小，另一反對黨候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）緊咬在後，幾乎不分上下。
根據宏國選委會的資料，阿斯夫拉的得票率落在40%，納斯拉亞的得票率亦達39.78%，兩人相差僅4100票。
這場週日舉行的選舉，一開始估計阿斯夫拉領先納斯拉亞多達2個百分點，但開票持續進行後現在已幾乎沒有差距。最終無論差幾票，得票第一的候選人都將領導宏都拉斯2026到2030年。
率領宏都拉斯對台粗暴斷交的執政黨候選人蒙卡達（Rixi Moncada），得票率遠遠落在第三，幾乎不可能獲勝。蒙卡達已經揚言不會承認選舉結果。
無論是阿斯夫拉還是納斯拉亞，都表示希望能夠與台灣復交。如果成真，將是北京近年來在中南美洲最大的外交挫敗。
