宏都拉斯分手台灣！ 不只白蝦受創 「這產業」也出事了
宏都拉斯於2023年5月宣布與我國斷交，隨即改與中國建交，但反而遭遇貿易失衡與產業衰退，其白蝦產業更是受到重創，根據該國的「全國水產養殖種植者協會」數據，2024年第一季白蝦出口量僅380萬磅，較前一年幾乎腰斬，就連今年宏國總統大選的多名候選人也表態，希望能與台灣恢復邦交，但根據《三立新聞網》報導，宏國自從與台灣斷交後，出口到台灣的咖啡豆瞬間喊停，加上中國市場難以為繼，導致在台灣的生豆商已有人倒閉收攤。
根據《三立新聞網》報導指稱，台灣與宏都拉斯於2023年斷交滿一年後，多項過往雙邊合作的影響逐漸浮現，根據過往資料及台商回憶，兩國邦誼穩固期間，台糖公司曾向宏國大量採購咖啡生豆，並且長期進行交換學生及農業技術合作，形成深厚交流基礎，但隨著正式斷交，相關合作體系全面轉變，並對雙方民間往來造成顯著影響。
報導引述曾在宏國經商的台灣業者說法，業者透露當年公布斷交消息時，宏都拉斯社會湧現反彈聲浪，部分民眾對政府決策不滿，主要是台灣多年來投入教育與農技合作，還讓宏國學生來台研習，同時協助當地農業升級，雙方累積長期互動與信任，包括師範大學、政治大學等學校過去都曾接收宏國交換生，但在斷交後全面中止，反觀公開資料顯示，宏都拉斯改與中國建交後，雙方直到近期才開始規畫教育合作，與過往台宏交流早已成熟的狀況截然不同。
根據台商透露，宏都拉斯與台灣斷交後，白蝦貿易一度受阻，就連咖啡豆出口量也需要重新協商，未能立即獲得來自中國的市場紅利，有部分台灣精品咖啡業者描述，曾經仰賴宏都拉斯小農合作的精品豆供應鏈，在關稅優惠取消後成本大幅上升，進口量也因此下降。
報導提到，在台北國際咖啡展由中美洲經濟文化辦事處每年協助設立的「宏都拉斯館」，如今也已不復存在，雖然仍有零星廠商進口宏國咖啡，但規模明顯縮小，此外過去由台灣教育訓練體系打造的精品咖啡師資與產地合作模式，在與台灣斷交後也因缺乏關稅與制度性支持，導致不少業者難以維持原有規模，甚至已有小型品牌無法承擔成本而陸續停業，顯然不只白蝦產業遭受衝擊。
（封面示意圖／Unsplash）
