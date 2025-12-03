宏都拉斯前挺台總統獲川普特赦 仍待在美國不敢回家

宏都拉斯前總統葉南德茲已獲特赦出獄。律師說，他因擔心返國後遭到暗殺，目前仍待在美國。路透社資料照片



美國總統川普上週五（11/28）宣布特赦在美服刑的宏都拉斯前總統葉南德茲。美國獄政單位表示，葉南德茲已於週一（12/1）獲釋。據悉，他現在仍在美國，尚未返回宏都拉斯。

白宮週二（12/2）證實，川普於週一簽署葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）的特赦令。聯邦監獄管理局（Federal Bureau of Prison）已於週一晚間將葉南德茲自關押處釋放。

葉南德茲的律師史坦拜耳（Renato Stabile）向路透社表示，葉南德茲目前還在美國，因為他若返回宏都拉斯，很可能遭到幫派暗殺。

史坦拜耳同時透露，葉南德茲曾在獄中致函川普，聲稱自己是拜登政府鎖定的政治目標，被誣陷陷害定罪。史坦拜耳說：「我認為葉南德茲總統的故事符合川普總統的敘事，而川普也很清楚。他也很能理解什麼是錯誤審判，而他對此並不樂見。」

川普週日（11/30）在返回白宮的空軍一號上，被問及特赦葉南德茲的原因。他表示：「宏都拉斯人認為他是被陷害的，這是很可怕的狀況。他們只是因為他（葉南德茲）是總統就說他是毒梟，這根本是拜登政府的陷害，而我觀察狀況後同意他們的說法。」

葉南德茲於2014年至2022年間擔任兩屆宏都拉斯總統。在他任內，宏都拉斯維持與台灣之間的邦交關係。葉南德茲下台後，左派政黨的現任總統秀瑪菈卡斯楚（Xiomara Castro）於2023年和我國斷交，改與中國建交。

葉南德茲2022年卸任後數周被引渡至美國，遭控訴於擔任總統前協助走私古柯鹼毒品至美國。他於2024年被定罪判刑45年，目前仍在進行上訴。

有分析認為，川普宣布特赦屬於宏都拉斯「國家黨」的葉南德茲，是為了幫該黨總統候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）助選。不過最新的開票進度顯示，阿斯夫拉從一開始的領先局勢，已逆轉成落後數千票。

