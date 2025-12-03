宏都拉斯前總統涉毒判45年 川普特赦稱遭拜登政府構陷

葉南德茲妻子安娜葉南德茲表示，「今天是個感謝老天、感謝宏都拉斯人民，感謝川普總統的日子，這是我們人生中的一大奇蹟，葉南德茲的自由。」

在美國總統川普（Donald Trump）特赦下，宏都拉斯前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）在本週正式出獄。葉南德茲是2014年至2022年間的宏都拉斯總統，他原先遭到美國法院判刑45年，正在維吉尼亞州的一家監獄服刑。

他被指控協助走私400噸古柯鹼進入美國，不過白宮方面表示，毒品犯罪發生時，葉南德茲只是剛好是宏都拉斯的總統，和犯罪事件無關，是遭到拜登政府誣陷才會入獄。

廣告 廣告

白宮發言人李威特說：「川普總統昨天也說，宏都拉斯人民向他強調，前總統葉南德茲是被誣陷的，這很清楚是拜登政府的濫訴。」

川普總統最強調的政見之一，就是要打擊走私到美國的毒品，甚至以此為理由，在中南美洲海域擊沉多艘船隻。反觀已經被美國法院認定和運毒行動有關的葉南德茲，卻能獲得特赦，雙重標準讓外界感到困惑，也讓民主黨抓到話題砲轟川普。

宏都拉斯總統候選人納斯拉亞說道，「我們要求不晚於明天12月3日，要宣布當選人。」

與此同時，宏都拉斯的總統大選還沒有得出結果。3日稍早，顯示計票的網頁一度當機，系統修復之後，中間偏右的候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）選情出現翻轉，原本他是落後保守派的阿斯夫拉（Nasry Asfura）500多票，現在變成領先1萬票左右。

但因為美國總統川普先前表態支持阿斯夫拉，還警告選舉結果不如他的意，美國可能停止援助宏都拉斯，種種戲劇化的情節，讓宏都拉斯這次的總統大選特別受到外界關注。