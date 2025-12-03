宏都拉斯前總統葉南德茲獲川普特赦 妻稱他無意返政壇

（中央社德古西加巴3日綜合外電報導）宏都拉斯前總統葉南德茲意外獲得美國總統川普頒布特赦令而獲釋，其妻葉安娜告訴法新社，考量到生命安全威脅，葉南德茲目前並沒有計劃立即返回宏都拉斯。

葉安娜（Ana García de Hernández）在德古西加巴的寓所受訪時，感謝美國總統川普（Donald Trump）。她說，特赦終結了一樁她認為部分起因於前民主黨籍總統拜登（Joe Biden）的「不公」案件。

她說：「他現在沒有打算回到公共或政治生活，而是想回歸私人生活，讓我們能有家庭時間，也能回到各自的專業領域。」兩人皆為律師。

宏都拉斯前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）獲得美國總統川普特赦後，1日自美國西維吉尼亞州的監獄獲釋，正值宏都拉斯總統大選計票作業進行中。

這場大選川普支持的保守派國家黨（National Party）籍候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）與自由派的納斯拉亞（Salvador Nasralla）對決。

葉南德茲於2014年至2022年間擔任總統，任內國家黨與華府建立緊密關係。葉南德茲卸任後不久即遭到逮捕。

去年他因走私毒品和相關的槍械犯罪遭判處45年有期徒刑，本來正在服刑中。（編譯：劉淑琴）1141203