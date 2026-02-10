宏都拉斯副總統證實 與我復交工作正在積極進行中

宏都拉斯副總統梅希亞，在接受宏國媒體專訪時確定表示，與我國的復交工作，正在循序漸進的進行當中。

美國總統川普日前在佛羅里達州海湖莊園，接見宏都拉斯新任總統阿斯夫拉時，阿斯夫拉明確表態，正考慮與我國復交。據宏國當地媒體報導，宏國副總統梅希亞也表示，宏國會以「循序漸進」的過程，與我國復交。（葉柏毅報導）

宏都拉斯副總統梅希亞，在接受宏國媒體專訪時表示，恢復與台灣的外交關係，是宏國新任總統阿斯夫拉在競選期間所做出的競選承諾，總統正在履行他的競選承諾。

專訪指出，2023年，宏國與我國斷交，轉而與中國大陸建交之後，台灣與宏國的互動大幅減少。不過，復交議題持續在宏國政治中引發討論，並被視為宏國經濟與外交政策的重要轉折點。

目前宏國政府正在評估復交的細節，包括如何在尊重國際現實與國家利益的前提下，逐步重建與台灣的合作與互動。梅希亞說，這必須經過一個過程，宏都拉斯需要重新審視先前已經簽署的協議。梅希亞表示，雖然宏都拉斯新政府，希望儘快恢復與台灣的外交關係，但是新政府必須檢視前政府與中方所簽署的各項協議，在中斷之後，是否有損害宏國國家經濟之處，這不可能是一個「倉促或浪漫的決定」，必須著眼在對宏都拉斯的國家利益，有最佳安全保障之上的決定。