宏都拉斯反對派提復交政見 外交部慎重回應

▲宏都拉斯與台灣斷交，轉頭與中國建交，導致白蝦對台灣的出口量崩跌，反對派總統候選人喊話與台灣復交。（示意圖／翻攝自pexels）

[NOWnews今日新聞] 台灣前邦交國宏都拉斯即將在11月30日進行總統大選，其中兩名反對派候選人提出與台灣恢復邦交訴求當成政見，因為自從宏國與台灣斷交後，白蝦產業與咖啡外銷都重創，讓國民黨立委葉元之喊話外交部現在正是挽回建交的機會。對此，外交部表示，會持續關注宏都拉斯選情發展。

葉元之表示，必須趕快以德報怨，外交沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人。畢竟台灣這麼小，若能成功再次建交，承認我們中華民國，對台灣非常有利。現在就是不念舊惡，重新打好關係，讓邦交國趕緊再加1。

外交部強調，對於任何有助提升台灣國際地位、拓展外交空間的可能，均秉持維護國家尊嚴與利益，以及平等互惠的原則慎重看待，並以積極態度持續推動外交工作。

