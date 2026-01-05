宏都拉斯哭了！台灣挺1國家 掃貨800萬公斤白蝦

過去台灣市售白蝦很大一部分來自宏都拉斯。（示意圖／翻攝自photoAC）





過去台灣市售白蝦很大一部分來自宏都拉斯，但在宏都拉斯和台灣斷交後，宏國的白蝦出口因為失去台灣市場而陷入空前寒冬，反而讓鄰國瓜地馬拉成功接棒，成為這場「海鮮大戰」的最大贏家。

瓜地馬拉海產外銷

根據瓜地馬拉農業、畜牧業和食品部最新官方數據，瓜地馬拉在2025年成功鞏固了國際漁業貿易的地位，全年魚類、鮪魚及蝦類的出口總額超過1.133億美元（約新台幣36億元） 。其中歐盟依然是瓜地馬拉最大的買家，貢獻了約7010萬美元（台幣22億元）的收入，而台灣則緊隨其後，成為瓜地馬拉全球第二大出口目的地。光是出口至台灣的海鮮商品就有38件，價值403萬美元（約新台幣1.26億元），顯示台灣消費者對瓜地馬拉水產品的高度認可，也驗證了瓜地馬拉衛生標準與品質已獲得國際市場信心。

瓜地馬拉農牧部（MAGA）也曾發布統計資料指出，2025年1月1日至4月30日期間，該國對台灣出口蝦類總量達8000公噸（800萬公斤），創造了超過1,460萬格查爾（約新台幣5,759萬元）之收入。

宏都拉斯轉向中國

相較於瓜地馬拉的風光，鄰國宏都拉斯的處境則顯得淒涼。自從2023年宏國選擇與台灣斷交並與中國建交後，原本穩定的貿易通道變調，加上與中國的自由貿易協議進展不如預期，白蝦出口量大幅萎縮。數據顯示，宏都拉斯2024年第一季的出口量較前一年幾乎減半，且因為墨西哥宣布禁止進口宏國蝦類，更讓當地產業雪上加霜。

根據宏都拉斯水產協會統計，全國原有420座白蝦養殖場，目前已有超過250家停止營運，高達60%的倒閉率讓數千名勞工失去生計，經濟衰退引發的貧困問題已成為該國大選的熱門焦點。

瓜地馬拉積極佈署冷鏈系統搶佔國際競爭力，趁著競爭對手退出的空檔，瓜地馬拉正全力衝刺生產效能。瓜地馬拉政府表示，未來將進一步強化海產育成技術與冷鏈物流系統，確保外銷產品從產地到餐桌都能維持最高規格的新鮮度。官方目前致力於推動農業生產力提升計畫，讓漁民能更容易接觸到創新技術與基礎設施支援。積極轉型的策略，不僅讓瓜地馬拉在台灣市場站穩腳跟，更為農村發展注入新動力。隨著冷鏈技術的升級，瓜地馬拉正逐步取代宏都拉斯，成為中美洲水產出口的新霸主。

