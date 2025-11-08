宏都拉斯哭哭！台灣白蝦最大來源國「這國」居第一 8個月進口6807公噸
國際中心／李紹宏報導
根據巴拿馬商業和工業部（MICI）的最新數據顯示，台灣超越中國、印度等國，成為巴拿馬的第二大出口國，佔其總出口量的12.3％，僅次於美國。此外，台灣每年進口約3萬公噸的白蝦，截至今年前8個月的統計，已經有6807公噸進口自巴拿馬，因此巴拿馬取代宏都拉斯，成為台灣最大的白蝦來源國。
根據《中美洲360》（centroamerica360）報導，據巴拿馬商業和工業部（MICI）指出，巴拿馬重要出口商品為海鮮、香蕉，海鮮又以白蝦為主，兩項產品在2025年前9個月的對外銷售總額合計高達 21％，顯示該國農漁產品在國際上享有盛譽。另外，與台灣關聯性高的白蝦供應鏈變化，在台灣每年進口近3萬公噸冷凍白蝦中，光是巴拿馬輸台白蝦量，截至今年前8個月的統計，已經有6807噸，價值約5371萬美元（約新台幣16億元）。
此外，巴拿馬商業和工業部指出，今年前9個月的出口總額達到7.5億美元，較去年同期成長約4.7％。冷凍蝦和香蕉的銷售額佔該國對外總銷售的 21％；出口目的地方面，台灣也有12.3％的佔比，證明台灣是巴拿馬的重要貿易夥伴。
報導中更表明，長期作為台灣白蝦進口龍頭的宏都拉斯，自從和台灣斷交，並轉向中國建交後，其白蝦出口量逐漸下化，如今已經被巴拿馬取代。
巴拿馬貿易出口國前9名（由多到少）
1.美國（15.7％）
2.台灣（12.3％）
3.荷蘭（8.5％）
4.中國
5.墨西哥
6.印度
7.哥斯大黎加
8.古巴
9.泰國
