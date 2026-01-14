宏都拉斯回心轉意？賴清德傳出席親台總統就職 府：純屬臆測

總統府表示，關於賴清德出訪宏都拉斯的報導「純屬臆測」。資料照，李政龍攝



美國《華爾街日報》13日報導，賴清德總統有意本月前往中華民國前友邦宏都拉斯參加親台派總統當選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）的就職典禮，中國搖關注賴是否會過境美國；對此，總統府發言人郭雅慧表示，相關報導純屬臆測，元首出訪若有確定行程將循例適時向國人公開說明。

宏都拉斯1941年和中華民國建交，2023年斷交，並和中國建交。該國近日舉行充滿爭議的總統大選，最後由親台派候選人阿斯夫拉當選，就職典禮將於本月27日舉行。

廣告 廣告

針對外媒報導賴清德將前往宏都拉斯參與總統就職典禮，總統府發言人郭雅慧表示，相關報導純屬臆測，元首出訪若有確定行程將循例適時向國人公開說明。

更多太報報導

快訊／WSJ：賴清德欲出席宏都拉斯親台總統就職典禮 北京關注是否過境美國

頭皮發麻！北海道酒吧藏女屍 老闆狂開5台空氣清淨機問客：有味道嗎

劇烈晃動！阿諾在中國被偷拍影片瘋傳 認了隆乳：挺起來更有底氣