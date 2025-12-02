宏都拉斯國會大洗牌 兩大親台在野黨囊括7成席次

（中央社德古西加巴1日綜合外電報導）宏都拉斯總統選舉計票陷入膠著，領先的前兩名候選人差距不到千票，不過國會改選已大致底定，兩大親台在野黨在128席國會合計取得90席，已超過2/3修憲門檻。

宏都拉斯「新聞報」（La Prensa）與「國家報」（El Pais）引述全國選舉委員會（CNE）持續更新資料，截至完成57%計票，右派在野「國家黨」（PN）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以39.92%得票暫居第1，中間偏右在野「自由黨」（PL）的納斯拉亞（Salvador Nasralla）39.89%緊追在後，票數僅相差515張。

國會改選初步結果則已出爐，國家黨在總席次128席的單一國會裡囊括50席，2026-2030年這屆新國會將從最大在野黨躍居成第一大黨；上屆2021-2025年國家黨為44席。

自由黨更是從上屆22席一口氣暴增至40席，成為國會第二大黨。光譜同屬右派的自由黨與國家黨在國會合計將達90席，超過修憲門檻所需的86席，不但今後能主導宏都拉斯的立法方向、憲政改革，甚至能撼動現任左派政府2021年至今所作出的施政內容。

至於目前執政的左派「自由重建黨」（Libre），不但總統候選人蒙卡達（Rixi Moncada）得票率19.16%居第三遙遙落後，國會席次也從上屆50席暴跌至34席。

聯合革新黨（PINU）從上屆0席增為2席；基督民主黨（DC）從上屆1席增為2席；救世主黨（PSH）全軍覆沒，從上屆10席歸零；上屆還有1席的反貪黨（PAC）這次也沒人當選國會議員。

宏都拉斯這次大選受各界密切關注，在野的國家黨和自由黨候選人選前雙雙表示若勝選，可能恢復與台灣的外交關係。現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）政府2023年與台灣斷交轉與北京建交。（編譯：陳亦偉）1141202