宏都拉斯執政黨批川普干預選舉 號召罷工要求「作廢重來」

執政黨候選人蒙卡達認為此次大選受到美國干預，拒絕承認選舉結果。（翻攝自蒙卡達臉書）

宏都拉斯總統大選在計票作業中斷數日後，選情陷入空前混亂，官方於週一（8日）恢復計票，結果顯示，獲得美國總統川普公開背書的右翼候選人以不到1%的微幅差距暫時領先。面對敗局已定，執政黨不滿並憤怒地發布強硬聲明，痛批這是一場由美國總統川普及其盟友策動的「持續性選舉政變」，要求選委會宣布選舉結果「全面作廢」。

根據宏都拉斯國家選舉委員會（CNE）的最新數據，在已開出的88%選票中，保守派國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以40.21%的得票率，驚險領先中間派自由黨候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）的39.49%，兩者差距僅約0.7個百分點，換算成選票數約為2萬票。由於前兩名候選人票數過於接近，選委會官員表示，若最終差距持續縮小，可能需要啟動長達7至8天的特別驗票程序，恐進一步延宕結果公布。

面對不利選情，執政的左翼「自由重建黨」於週日（7日）晚間發出強烈指控，直言不承認在「美國總統川普及其盟友寡頭的干預與脅迫下舉行」的選舉。該黨候選人蒙卡達（Rixi Moncada）雖以19.28%遠遠落後，但執政黨仍要求選委會宣布選舉無效，並號召支持者發動動員、抗議與罷工，要求政府官員拒絕配合政權交接。

執政黨將矛頭指向川普，是因為美國總統在選前幾天不僅公開稱讚阿斯夫拉是「自由之友」，更宣布特赦因運毒在美服刑的宏國前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）。由於葉南德茲與阿斯夫拉屬於同黨，此舉被宏都拉斯國內外普遍視為川普政府公然替右翼候選人助選的重大干預行為。面對美方的介入與爭議結果，宏都拉斯檢察總長週一（8日）展開反擊，指控葉南德茲涉及洗錢與詐欺，並請求國際刑警組織對其發布通緝令。





