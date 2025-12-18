宏都拉斯大選仍膠著 執政黨支持者上街抗議舞弊

（中央社德古西加巴17日綜合外電報導）宏都拉斯即將卸任的左翼執政黨數以千計支持者，今天在首都發動示威，抗議他們所認為的總統大選「舞弊」。在投票結束超過兩週後，贏家是誰仍是未知數。

法新社報導，11月30日舉行的總統選舉至今無法宣告勝選者，原因在於需釐清數千張有問題的選票，但候選人之間的舞弊指控已延遲了這項程序的啟動。

獲美國總統川普支持的保守派商人阿斯夫拉（Nasry Asfura），目前以些微優勢領先右翼電視節目主持人納斯拉亞（Salvador Nasralla）。

在首都德古西加巴（Tegucigalpa），即將卸任的左翼總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）的約5000名支持者在抗議活動中譴責「選舉政變」，指控選舉結果遭到竄改，並有川普的外國干預。

秀瑪菈．卡斯楚在抗議活動中說：「我召集你們來到這裡…是為了不讓投票紀錄被操縱。」

她的自由重建黨（Libre Party）和納斯拉亞的自由黨（Liberal Party）都要求進行「逐票」的重新計票，但阿斯夫拉的國家黨（National Party）對此表示反對。

在民調中遠遠落後、位居第3的自由重建黨候選人蒙卡達（Rixi Moncada）表示，在她「要求廢除這次選舉…史上最舞弊選舉的訴求」達成前，絕不會善罷甘休。

全國選舉委員會（CNE）必須在12月30日之前宣布獲勝者。（編譯：李佩珊）1141218