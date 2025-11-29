宏都拉斯大選倒數！2候選人喊話：當選將恢復與台邦交

宏都拉斯大選即將登場，領先的兩位候選人均承諾若當選將重新考慮與台灣的邦交。（示意圖／翻攝自Pexels）





宏都拉斯總統大選進入倒數階段，將於30日投票，候選人的外交策略意外引起了外界關注。據外媒報導，領先的兩位候選人均公開承諾一旦當選，將與北京斷交、並重新考慮與台灣的邦交關係，再加強與美國的合作。

根據《Grand Pinnacle Tribune》報導，領先的兩位總統候選人，前副總統納斯拉拉（Salvador Nasralla）與前特古西加爾巴市長阿斯富拉（Nasry Asfura）均強烈批評現任總統卡斯特羅（Xiomara Castro）在2023年選擇與中國建交的決策，指出此舉未帶來政府所宣稱的經濟效益。

兩位候選人皆表示，北京承諾的投資與合作遲遲未兌現，多項基礎建設計畫未見啟動，預期利益完全沒有出現。他們更直言，宏都拉斯與中國的關係是一筆「不划算的交易」。兩人指出，宏都拉斯的出口產業受到明顯衝擊，過去台灣是宏都拉斯蝦類最大的進口國，但在與台灣斷交後，訂單大幅縮水，這也成了反對派在選戰中攻擊現任政府的重要論點。

經濟因素之外，美國也是這次大選的焦點。美國一直是宏都拉斯最主要的出口市場，相比之下，對中國的出口占比不到1%。兩名領先的反對派總統候選人都表示，若當選將加強與華府的關係。其中，阿斯富拉更獲得美國前總統川普的公開背書。川普在社群平台上強調，阿斯富拉是「三位候選人中唯一能與他合作的人」。

這場選舉也被外界視為中美洲外交版圖的重要指標。近年巴拿馬、多明尼加及薩爾瓦多先後與台灣斷交轉向北京，但宏都拉斯若倒轉向台，是極為成為少見的案例。目前，卡斯特羅支持的執政黨候選人蒙卡達（Rixi Moncada）主張維持與中國的外交關係，但民意支持度偏低。

選前緊張局勢升高，雙方互控選舉舞弊，還出現臨時國會與反對派立法機構對峙，美國及美洲國家組織（OAS）呼籲保持透明並尊重民主程序。宏都拉斯全國選舉委員會指出，投票將於當地時間早上7時開放，下午5時結束，首批選舉結果預計晚上8時後公布。

