宏都拉斯大選倒數3天！領跑總統候選人高喊「恢復台灣邦交」，怨北京投資承諾不如預期

中美洲國家宏都拉斯選擇承認北京、與台灣斷交後，隨著該國即將舉行新總統大選，似乎讓這個局勢再次出現變化。即將在11月30日選出新任元首的宏國，根據外媒報導指出，目前民調領跑的兩位候選人，都曾公開承諾：假如自己當選，將會與北京斷絕外交關係，考慮重新與中華民國（台灣）恢復邦交。

這兩位握有高支持率的候選人，分別是前副總統、代表自由黨參選的納斯拉亞（Salvador Nasralla）和代表國民黨、前首都市長阿斯富拉（Nasry Asfura）。雖然表態希望和台灣友好，但他們同時更希望、能改善與該國最大貿易夥伴及移民主要居住地的美國，建立更緊密的合作關係。目前兩人之間民調差距不大，納斯拉亞在10月份最新民調中領先，而阿斯富拉緊追在後。

有趣的是，遠在華府的美國總統川普（Donald Trump），似乎又一次明目張膽地「干涉他國內政」，他呼籲宏都拉斯人民將選票投給前首都市長阿斯富拉，甚至在社群上直言表示，阿斯富拉是三位候選人當中、唯一他能與之合作的對象。

現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）在2023年上任後，突襲宣佈與中華民國（台灣）斷交，轉向投入北京懷抱，當時她曾聲稱、此舉將為這個擁有1100萬人口的中美洲國家，帶來更多、更好的貿易和融資機會。由於當地法律規定，卡斯楚不具備連任資格，執政黨選擇推派、曾擔任財長與防長的蒙卡達（Rixi Moncada）角逐總統，她支持卡斯楚觀點，主張繼續承認北京、跟中國友好，但在本次大選民調中僅排名第三位。

代表宏都拉斯國民黨參選、首都前市長阿斯富拉。（美聯社）

宏都拉斯現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）。（美聯社）

納斯拉亞和阿斯富拉兩人，在造勢場合對支持者表示，該國部分出口銳減，與現任總統卡斯楚的決定有關，他們還指出，卡斯楚當選時給出的「中國投資」和促進經濟發展承諾，如今都沒有真正實現。

彭博報導引述美國陸軍戰爭學院（Army War College）、拉丁美洲研究教授埃利斯（Evan Ellis）的說法，他認為從經濟角度來看，選擇與中國增進關係、對宏都拉斯是一筆糟糕的交易。至於候選人的外交轉向表態，埃利斯強調，這不僅屬於荷包或生計問題，也是向西方和美國發出結盟訊號，「如果有一種方法、可以非常快速進入川普和魯比歐的關注範圍，我認為就是這種（外交）轉向。」

宏都拉斯執政黨推派前財長蒙卡達（Rixi Moncada）角逐下屆總統。（美聯社）

而且從實時海關或經濟數據來看，美國至今仍是宏都拉斯商品最大買家，而該國對中國的出口量、佔總額僅不到1個百分點。專家還提到，當年選擇切斷與台灣的關係，轉向與中國建交的決定，並未帶來政府預期的資本流動，導致承諾未能實現。

這場大選投票前夕氣氛很緊張，雙方陣營都指責對方舞弊。至於宏都拉斯新總統大選，將在30日登場、預計預計初步結果將在當地時間晚間8時後公佈。

