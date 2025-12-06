宏都拉斯大選傾中總統無望 「白蝦外交」斷支持度

即時中心／林韋慈報導

宏都拉斯「棄台投中」後，白蝦出口量呈現急速下滑。根據最新統計，台灣自瓜地馬拉、巴拿馬、尼加拉瓜及沙烏地阿拉伯等四國的白蝦進口額已超越去年，顯示台灣「白蝦外交」初見成效，進口市場版圖明顯擴張。





宏都拉斯近期於11月30日完成總統大選，但開票還在進行中，因官方選務網站當機，改以人工計票，開票完成時間仍難以評估。從已公布票數來看，親中執政黨候選人蒙卡達（Rixi Moncada）應已無當選希望。

自宏都拉斯與台灣斷交以來，損失慘重，中國未履行購買白蝦承諾，過去台灣是宏都拉斯最大買家，這次傾中執政黨大敗，外界認定也經濟消退有關。

美國也緊盯此次大選結果，美國副國務卿藍道（Christopher Landau）日前也在X平台發文表示，此次大選正考驗宏都拉斯的民主，人民意志應受到尊重，全球目光都在關注。儘管中國外交部表示，建交以來兩國合作成績良好，但宏都拉斯報導指出，自2023年建交至今，白蝦銷售量下滑67％，建交時承諾的多項合作計畫也未兌現，顯示實際成效不如預期。

原文出處：快新聞／宏都拉斯大選傾中總統無望 親中「白蝦外交」斷支持度

