宏都拉斯大選初步計票接近尾聲 總統卡斯楚控川普介選竄改民意

宏都拉斯保守派總統候選人阿斯夫拉(Nasry Asfura)9日以4萬多張票的差距，領先競爭對手納斯拉亞(Salvador Nasralla)，這場大選的計票作業接近尾聲，多個陣營指控存在舞弊和違規行為，現任總統卡斯楚(Xiomara Castro)也稱民意遭竄改，並指控美國總統川普(Donald Trump)介選。

在99.40%的選票完成計票後，官方數據顯示，獲得川普支持、曾任首都德古西加巴(Tegucigalpa)市長的67歲保守派國家黨(National Party)候選人阿斯夫拉，取得40.52%的選票；72歲的中間派自由黨(Liberal Party)候選人納斯夫拉則獲得39.20%的選票；執政黨自由重建黨(Liberal Party)候選人蒙卡達(Rixi Moncada)則以19.29%位居第三。

廣告 廣告

宏都拉斯總統卡斯楚9日在一場集會上表示，人們以「勇氣與決心」參與了這場選舉。然而，選舉過程充斥著「威脅、脅迫、操縱TREP(初步計票系統)，以及竄改民意」。

卡斯楚補充說，川普「干預」這場選舉，透過威脅宏都拉斯人如果投給蒙卡達將面臨「後果」。

川普在選戰最後階段表態支持阿斯夫拉，稱他是「自由的朋友」，並指控納斯納拉只是「偽裝成反共分子」。

約14.5%的選票存在不一致的情況，將在接下來幾個小時內展開的特別計票進行覆核，各黨代表、選舉官員與獨立觀察員將會在場。

官方計票作業9日一度暫停了幾個小時。

這些有爭議的計票單可能涵蓋數以十萬計的選票，足以改變目前的趨勢，進而延長這個中美洲國家的不確定性。

在完成審查前，將維持初步計票結果。宏都拉斯全國選舉委員會必須在12月30日前宣布勝選者，當選人將在明年1月展開2026年至2030年的總統任期。

首都德古西加巴和其他城市9日街道保持平靜，儘管許多人仍記得2017年大選，有30人在大規模示威抗議中喪命，時任總統葉南德茲(Juan Orlando Hernandez)贏得連任，但該次選舉被廣泛認為存在舞弊。

獨立觀察員指出，11月30日的投票和平進行，但計票作業卻一片混亂。由於選情膠著，計票延誤加劇了人們的沮喪情緒。選舉官員將計票緩慢的責任歸咎於ADS，這家哥倫比亞私人公司是計票平台的營運單位。