宏都拉斯大選前夕出事！「挺台陣營」支持者遇襲 至少8死50傷
國際中心／楊惟甯報導
宏都拉斯將於本（11）月30日舉行總統大選，但在投票前夕，三大總統候選人卻相互指控對方涉及選舉舞弊。更啟人疑竇的是，兩大反對黨國家黨（National Party）與自由黨（Liberal Party）共有多名支持者在選前因一場交通事故喪生，事件震驚當地社會，當局已介入調查是否涉及蓄意攻擊。
此次大選形成三強鼎立的局面，角逐者包括執政黨「自由重建黨」候選人蒙卡達（Rixi Moncada）、中右派國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura），及自由黨候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）。由於3人的外交政策成為本次選戰的關鍵分水嶺，蒙卡達延續卡斯楚政府路線，主張深化與中國合作；阿斯夫拉與納斯拉亞則公開表態，若當選將重新審視對中政策，並傾向與台灣恢復邦交。
但在選戰白熱化的同時，卻爆出一支載著反對黨支持者的車隊，在距離首都德古西加巴約180公里的科林納斯鎮（Colinas）發生交通事故，造成至少8人死亡、約50人受傷。當局已展開調查，釐清是否涉及蓄意攻擊或單純交通事故。
自由黨候選人納斯拉亞對此質疑，支持者的車隊曾遭不明人士攻擊，因此臨時取消在首都的最後一場造勢活動，並將矛頭指向自由重建黨，指控其涉及「破壞行為」、買票及縱容舞弊。
