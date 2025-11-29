宏都拉斯大選在即！對台政策受矚 川普發聲

▲台灣前邦交國宏都拉斯本週末將舉行大選，美國總統川普公開發文，呼籲大家支持保守派國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Tito Asfura）。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 台灣前邦交國宏都拉斯本週末將舉行大選，外媒《彭博》28日發文，認為中國近年對台灣採取的「剝奪外交承認」攻勢，可能會在這場大選遭遇台灣罕見的「逆轉勝」，畢竟3名候選人當中，有2人都傾向於重新審視對中政策，甚至與台灣恢復邦交。美國總統川普（Donald Trump）也公開發文站隊，呼籲大家支持保守派「國家黨」（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Tito Asfura）。

根據《彭博社》報導，宏國此次大選三強鼎立，候選人包括執政黨左翼「自由重建黨」的蒙卡達（Rixi Moncada）、保守派國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉、中間派自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）。



其中，蒙卡達主要延續現任總統卡絲楚（Xiomara Castro）路線，主張深化與中國合作；阿斯夫拉與納斯拉亞則傾向於重新審視對中政策，甚至與台灣恢復邦交。蒙卡達經常批另外2人是「寡頭政治的傀儡」，而他們則反譏她是共產主義者，並批評她與古巴、委內瑞拉2個深陷經濟與人權危機的國家關係太密切。

報導指出，宏國現任總統卡絲楚2023年上任後不久，就決定與台灣斷交並與中國建交，認為這樣就能為宏國帶來更多經濟利益，但後續宏國重要產業-白蝦出口慘崩，因為台灣曾是宏國白蝦最大的買主，斷交後進口量自然大幅下滑。所以現任政府也招來反對派抨擊，質疑卡絲楚政府聲稱的中國投資承諾並未落實，也沒有帶動預期的發展。

報導提到，過去10年，包括巴拿馬、多明尼加、薩爾瓦多等國，陸續與中共建交，反向重新承認台灣的案例極為罕見。不過美國陸軍戰爭學院的拉丁美洲專家艾利斯（Evan Ellis）認為，從經濟層面來看，中宏關係確實未如先前預期，給宏國帶來太多好處，這是荷包問題，也代表著宏國想向西方、美國靠攏的政治訊號。

▲此次宏都拉斯大選，保守派國家黨（National Party）的候選人阿斯夫拉（Nasry Tito Asfura），獲得川普大力支持。（圖／美聯社／達志影像）

川普則在社群平台上發文，呼籲宏國人民支持阿斯夫拉，直言阿斯夫拉是3名主要候選人裡，他唯一可以合作的對象，不惜放話警告：「如果他沒當選，美國就不會再繼續花冤枉錢。」還加碼宣布赦免因販毒至美國，遭美國法院判處45年徒刑的前宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）。

川普並聲稱，委內瑞拉的馬杜洛（Nicolás Maduro）是否會藉由這次選舉控制宏都拉斯，就看這次選舉，而挺身捍衛民主、對抗馬杜洛的就是阿斯夫拉，在阿斯夫拉帶領下，美國與宏國可以攜手打擊毒品共產分子；相較之下，另外2位候選人顯得不可信任。

