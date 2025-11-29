宏都拉斯大選在即！川普支持國民黨領袖 痛批挺台派副總統是「半個共產黨人」
美國總統川普（Donald Trump）表示，他將赦免去年在美國法院因販毒指控遭到定罪的洪都拉斯前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández，JOH），同時公開支持宏都拉斯國民黨（Partido Nacional de Honduras，PNH）總統候選人阿斯富拉（Tito Asfura）贏得大選，並痛批挺台派副總統納斯魯拉（Salvador Nasralla）是「半個共產黨人」
據《BBC》報導，川普於美東時間28日在他的「Truth Social」上發文宣布此事，並向這位前總統表達祝賀，稱他受到「非常嚴苛且不公平的待遇。」
葉南德茲是PNH成員，曾在2014年至2022年間擔任洪都拉斯總統。他於2022年4月被引渡至美國受審，並在2024年3月被陪審團裁定罪名成立，包括共謀將數百噸古柯鹼走私進美國，以及持有機槍等罪名，被判處45年徒刑。
川普也在同一篇貼文中表示，他在30日舉行的洪都拉斯大選中，支持代表保守派PNH的總統候選人阿斯富拉。
民調顯示，洪都拉斯選舉仍呈現3強鼎立局面：前宏都拉斯首都德古西加巴（Tegucigalpa）市長、現任PNH巴勒斯坦裔領袖阿斯富拉；左翼執政黨「自由重建黨」（Libertad y Refundación，Libre）的前國防部長蒙卡達（Rixi Moncada）；以及自由主義政黨「宏都拉斯自由黨」（Partido Liberal de Honduras）的巴勒斯坦裔電視節目主持人、挺台派前副總統納斯魯拉。
據悉，納斯魯拉在2024年4月辭去副總統職務。卸任後，宣布從「自由重建黨」跳槽到「宏都拉斯自由黨」，以角逐2025年總統大選，並宣布當選後將與中華民國復交。
川普在28日的貼文中批評蒙卡達與納斯拉亞，並稱納斯魯拉是「半個共產黨人（a borderline Communist）」，他的參選只是為了分散蒙卡達與阿斯富拉之間的選票。同時川普還稱讚阿斯富拉是1位「挺身捍衛民主」、對抗委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）的候選人。
川普曾指控馬杜洛領導販毒集團，並在28日宣稱，馬杜洛「以及他的毒品恐怖分子（narcoterrorists）」正接管古巴、尼加拉瓜與委內瑞拉。
自2022年起，洪都拉斯由執政黨「自由重建黨」的挺中派總統卡蕬楚（Xiomara Castro）執政，她與古巴及委內瑞拉建立了密切關係。然而，卡蕬楚仍維持與美國的合作關係，同意延續與美國之間長期存在的引渡條約。洪都拉斯境內也設有美軍基地，負責鎖定區域跨國組織犯罪。
今年8月，美國啟動1項反毒行動，在毫無證據的情況下攻擊涉嫌向美國運送毒品的委內瑞拉船隻。自行動展開以來，美國對疑似目標的攻擊已造成80多人死亡。
美國戰爭部部長赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，「南方之矛行動」（Operation Southern Spear）的目標，是清除「毒品恐怖分子」，使其退出西半球。然而，法律學者質疑這些攻擊的合法性，指出美國未提出任何證據證明遭攻擊的船隻確實載有毒品。
看更多 CTWANT 文章
美魔女遭前男友殺害棄屍！她被刺數十刀後塞麻袋藏廢水槽 警方44天後尋獲遺體
香港宏福苑惡火釀128人亡！居民1個月前就警告「外牆都是易燃物」
香港惡火釀至少128人死！ 施工承包商3負責人「涉嫌誤殺」獲保
其他人也在看
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 20 小時前
台男阿布達比被5警押走！外交部挨罵反擊了
[NOWnews今日新聞]一對來自雲林的陳姓夫妻參加16天旅行團的行程，於23日搭機前往土耳其伊斯坦堡，然而24日清晨於阿布達比轉機時，陳男在空橋上突然遭到5名全副武裝的警察攔下並帶走，從此失去聯繫，...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
拒絕軍購暴政毀台：台灣不是美國戰略傀儡！
反對軍費天坑！拒絕民生沉淪！台灣不要變戰場！ 【記者 張達威／台北 報導】今（28）日，針對賴清德日前在《華盛台灣好報 ・ 13 小時前
民眾黨吳皇昇參選中市北屯區議員 江和樹超不爽罵「XX黨」
即時中心／劉朝陽報導吳皇昇加入民眾黨後，宣布角逐台中市北屯區議員，又與民眾黨主席黃國昌高調赴日參訪，此舉引發台中市議員江和樹不滿，並抱怨民眾黨是「台北黨」破壞地方選舉機制。民視 ・ 1 天前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 1 天前
新竹縣長民調藍營全落後 徐欣瑩表態「義不容辭」投入初選
國民黨在新竹縣的縣長人選近期成為焦點，藍營內部已呈現「三強鼎立」的局面，包含新竹縣副縣長兼縣黨部主委陳見賢、立委林思銘與立委徐欣瑩都已表態有意角逐。然而，根據一份最新民調顯示，綠營潛在對手、竹北市長鄭朝方的支持度，在與藍營三人的對比中皆取得領先，其中，徐欣瑩落後幅度最小，僅2.9個百分點，而林思銘和陳見賢則都落後超過10個百分點。鏡新聞 ・ 1 天前
批賴清德玩人民的命 洪秀柱：替北京找「不得不動手」的理由
[Newtalk新聞] 總統賴清德昨召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會，宣布將編列1.25兆元的國防特別預算，還提到中國北京當局以2027年完成武統台灣為目標，雖事後才重新編輯臉書文章，修改為「以2027年完成武統台灣『的準備』為目標」。國民黨前主席洪秀柱今（27日）則批評，賴清德口口聲聲說要守護民主，結果做的每一件事，卻是在替北京找到「不得不動手」的理由 洪秀柱解讀，賴清德大張旗鼓宣佈要在2030年將國防預算推到GDP5％，在未來8年撒下1兆2500億元打造「台灣之盾」，還自己說，北京以2027年為武統目標，因此台灣也要在2027年完成備戰。賴清德的語氣是把戰爭當成倒數計時的鐘，彷彿「預約一場戰爭」就是一種負責任的成熟。 「台獨金孫賴清德，你可知道自己在說什麼？」洪秀柱抨擊，把統獨問題推向衝撞，固然可以讓意識形態熱血沸騰，但以「台獨促統」的方式，把兩岸硬生生推往賴清德口中的2027，那不是玩火，那是玩命，而且是玩人民的命。 洪秀柱抨擊，賴清德口口聲聲說要守護民主，結果做的每一件事，卻是在替北京找到「不得不動手」的理由；宣稱要捍衛主權，卻在現實地緣政治中，把台灣推向最危險的位置。戰新頭殼 ・ 1 天前
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑26日下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。民視 ・ 1 天前
馬英九又有意見？賴清德提1.25兆軍購案 稱形同宣布進準戰爭狀態
即時中心／潘柏廷報導隨著中國侵略台灣意圖越加明顯，總統賴清德昨（26）日上午召開國安會議後召開記者會，指出中國以2027年完成武統台灣做準備，並提出明年起（2026）分8年投入新台幣1.25兆的國防特別預算。不過，前總統馬英九今（27）日在臉書卻稱，賴清德幾乎已經形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」，還要求賴清德放過兩岸交流，給兩岸和解一個機會，不要一意孤行，把台灣拖向絕境。民視 ・ 1 天前
別想躺著選！楊瓊瓔表態出馬「爭台中市長」藍綠對手反應曝光
即時中心／劉朝陽報導曾任台中市副市長的現任國民黨立委楊瓊瓔，昨（28）日表示，已經準備好參加黨內市長初選，並稱許多民眾勸進她參選台中市長，而她則要告訴所有的台中市民朋友「已經準備好要參選了」。民視 ・ 1 小時前
影/台中土地公廟全燒光是「2屁孩縱火」！主委欲哭無淚
台中市西區鄰近某公園旁的一處土地公廟，是該區的信仰中心之一，昨（26日）晚間10點38分左右不明原因猛烈狂燃，最後整間廟全燒光，土地公神像跟廟內所有裝潢通通付之一炬，經調查是人為縱火，2名嫌犯竟然年僅10歲、13歲。中天新聞網 ・ 1 天前
香港大火失聯 16歲少女最後傳訊：好辛苦
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑五級大火，截至28日清晨，已知至少94人罹難、70人受傷，多人失蹤。1名16歲女學生黎凱琪失聯至今，親友心急如焚，但只能無奈等消息，而她生前的最後訊息也曝光，短短幾...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
香港大火奪命！關詩敏「外婆家也在宏福苑」悲喊：太無力了
香港新界大埔宏福苑26日下午發生大火，火勢擴散波及7棟大樓，眾多居民的家園被焚毀，大火延燒超過一天。消防處透露，死亡人數上升至94人、76傷，另有約300人失聯。歌手關詩敏也感嘆，媽媽是香港人的她，外婆家恰巧宏福苑，直言「太無力了」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
香港宏福苑大火：128人死亡約200人情況不明，8座大廈火警鐘確認不能有效操作
香港廉政公署11月28日拘捕負責監督宏福苑維修的工程顧問公司兩名董事並展開搜證。此前警方於27日拘捕3人，分別為工程公司的兩名董事和一名工程顧問。BBC NEWS 中文 ・ 12 小時前
香港宏福苑大火！ 韓女團aespa捐200萬：衷心祈願平安
香港「宏福苑」大火傷亡慘重，而今(28)、明2天將在當地舉辦的南韓MAMA頒獎典禮，雖如期舉行，但取消紅毯，也將在活動上舉行默哀儀式，並捐款幫助受災戶。對此，女團aespa也宣布捐出50萬港幣（約20...華視 ・ 1 天前
港府降半旗三天！港大火調查 封窗「保麗龍板」是禍首
香港宏福苑大火，又攀升到128死70多傷，200多人失聯，原本外界質疑，大火失控，與整修所使用的保護棚網有關，但(28日)下午香港保安局記者會上卻說，這次使用的保護網，符合阻燃要求，但用來封窗的發泡膠板也就是保麗龍，屬於易燃材質，可能才是大火快速蔓延的原因。TVBS新聞網 ・ 11 小時前
川普重大宣布！「永久暫停」第三世界國家移民 取消非公民補助
美國總統川普（Donald Trump）27日表示，其政府將著手推動措施，「永久暫停來自所有第三世界國家」的移民，以便讓美國的移民與社會系統「完全恢復」。中天新聞網 ・ 20 小時前
1.25兆元國防預算 他問：能準時交貨嗎？
[NOWnews今日新聞]總統賴清德26日開記者會宣布，將推動近新台幣1.3兆元的國防預算，並提出「守護民主台灣國安行動方案」，行政院27日也隨即通過特別預算案。國民黨立委洪孟楷28日在立院國是論壇說...今日新聞NOWNEWS ・ 53 分鐘前
普丁稱烏克蘭割地才會停戰 澤倫斯基批俄「蔑視和平」
據《BBC》報導，普丁長期以來一直要求基輔，對俄羅斯以武力奪取的烏克蘭領土進行法律承認，其中包括2014年被併吞的克里米亞（Crimea）半島，以及俄軍目前大多數控制的頓巴斯（Donbas）地區。但基輔認為，放棄仍在掌控中的部分頓巴斯領土，等於是獎賞俄羅斯侵略行為，絕對不可...CTWANT ・ 1 天前
全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車
社會中心／王毓珺 劉毓琦 台北報導權利車亂象，成為治安隱憂！刑事局警方，從今年1月，三環幫老大劉憲治的命案中發現，嫌犯接應的車輛都是權利車，追查後得知，過去三環幫以融資公司結合二手車商，層層剝削被害人進行詐騙，總共超過200人受害，警方也查扣232輛權利車，是史上最大宗的權利車案件。大批除暴特勤隊員，荷槍實彈、全副武裝，來到偏僻郊區，準備破門攻堅。只見大門鎖的相當牢固，員警費了一番力氣才破門，因為這裡竟然是詐騙集團的據點。全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車（圖／民視新聞）警方同時兵分多路，也來到代辦公司，裡面的人看到員警，神色驚慌還想裝傻，但他們跟詐騙集團都是同夥。山坡地上停了超過232部的權利車，市價超過1億元，警方破獲全台史上最大宗的權利車扣押案件，起因是從三環幫老大劉憲治命案中發現，接應車輛都是權利車，擴大追查下逮到吳姓主嫌，是三環幫幹部，在社群上張貼放款廣告，吸引民眾借款。有房有車，就以資訊差賺高額手續費詐騙。如果名下沒有借貸物，就會推薦到同集團的車行買車，第一層先扣下車貸費用，隨後第二層再找配合的融資公司借貸，騙取高額手續費，超過2百人被害，大多都是職業軍人跟公務員。全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車（圖／民視新聞）刑事局偵查第二大隊大隊長李泱輯：「總共查扣了232台的一個權利車，這個案子比較特別的是，我們最後把這232台權利車，都順利的還給了被害人，就是這個車貸公司。」過去權利車查扣案件，被害人提告都不成，直到這回，警方把6間二手車、行銷貸款等公司連結在一起，才成功將人一網打盡。原文出處：破獲全台最大權利車詐騙！ 刑事局曝「層層剝削手法」 更多民視新聞報導轎車衝撞機車後肇逃 駕駛投案稱"車況不熟釀禍"毒鴛鴦太猖狂！掛假車牌兜售安毒 台南刑警火速破獲毒窟逮人懸掛假車牌四處販毒 警逮毒鴛鴦起獲安毒與依托咪酯民視影音 ・ 1 天前