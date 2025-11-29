宏都拉斯大選在即！川普支持國民黨領袖 痛批挺台派副總統是「半個共產黨人」

美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志／美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）表示，他將赦免去年在美國法院因販毒指控遭到定罪的洪都拉斯前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández，JOH），同時公開支持宏都拉斯國民黨（Partido Nacional de Honduras，PNH）總統候選人阿斯富拉（Tito Asfura）贏得大選，並痛批挺台派副總統納斯魯拉（Salvador Nasralla）是「半個共產黨人」

據《BBC》報導，川普於美東時間28日在他的「Truth Social」上發文宣布此事，並向這位前總統表達祝賀，稱他受到「非常嚴苛且不公平的待遇。」

葉南德茲是PNH成員，曾在2014年至2022年間擔任洪都拉斯總統。他於2022年4月被引渡至美國受審，並在2024年3月被陪審團裁定罪名成立，包括共謀將數百噸古柯鹼走私進美國，以及持有機槍等罪名，被判處45年徒刑。

川普也在同一篇貼文中表示，他在30日舉行的洪都拉斯大選中，支持代表保守派PNH的總統候選人阿斯富拉。

民調顯示，洪都拉斯選舉仍呈現3強鼎立局面：前宏都拉斯首都德古西加巴（Tegucigalpa）市長、現任PNH巴勒斯坦裔領袖阿斯富拉；左翼執政黨「自由重建黨」（Libertad y Refundación，Libre）的前國防部長蒙卡達（Rixi Moncada）；以及自由主義政黨「宏都拉斯自由黨」（Partido Liberal de Honduras）的巴勒斯坦裔電視節目主持人、挺台派前副總統納斯魯拉。

據悉，納斯魯拉在2024年4月辭去副總統職務。卸任後，宣布從「自由重建黨」跳槽到「宏都拉斯自由黨」，以角逐2025年總統大選，並宣布當選後將與中華民國復交。

川普在28日的貼文中批評蒙卡達與納斯拉亞，並稱納斯魯拉是「半個共產黨人（a borderline Communist）」，他的參選只是為了分散蒙卡達與阿斯富拉之間的選票。同時川普還稱讚阿斯富拉是1位「挺身捍衛民主」、對抗委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）的候選人。

川普曾指控馬杜洛領導販毒集團，並在28日宣稱，馬杜洛「以及他的毒品恐怖分子（narcoterrorists）」正接管古巴、尼加拉瓜與委內瑞拉。

自2022年起，洪都拉斯由執政黨「自由重建黨」的挺中派總統卡蕬楚（Xiomara Castro）執政，她與古巴及委內瑞拉建立了密切關係。然而，卡蕬楚仍維持與美國的合作關係，同意延續與美國之間長期存在的引渡條約。洪都拉斯境內也設有美軍基地，負責鎖定區域跨國組織犯罪。

今年8月，美國啟動1項反毒行動，在毫無證據的情況下攻擊涉嫌向美國運送毒品的委內瑞拉船隻。自行動展開以來，美國對疑似目標的攻擊已造成80多人死亡。

美國戰爭部部長赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，「南方之矛行動」（Operation Southern Spear）的目標，是清除「毒品恐怖分子」，使其退出西半球。然而，法律學者質疑這些攻擊的合法性，指出美國未提出任何證據證明遭攻擊的船隻確實載有毒品。

