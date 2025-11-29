宏都拉斯大選在即！川普特赦前總統葉南德茲 放話「他」沒當選就切斷美國援助

川普特赦前總統葉南德茲。（翻攝自The White House）

宏都拉斯大選即將到來，美國總統川普在美國時間28日拋出震撼彈，將特赦已被定罪的前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez），他甚至還說，如果自己所支持的候選人要是落敗，那麼「美國就不會再浪費錢了」。

宏都拉斯將大選 川普拋震撼彈！

綜合外媒報導，葉南德茲是在2014年至2022年期間領導宏都拉斯，之後便被美國檢方指控協助約400噸古柯鹼輸入美國，也因此他在卸任後不久就被逮捕。

沒想到，川普於Truth Social上發文宣布，將給予葉南德茲特赦，因為很多人都對他說，葉南德茲受到了非常嚴厲且不公平的對待。葉南德茲過去也曾說，自己被定罪根本就是錯誤的。

川普公開支持阿斯夫拉 沒當選就不再「浪費錢」

宏都拉斯的總統大選將會在30日舉行總統大選，3位候選人包括：執政黨自由重建黨（Liberty and Refoundation Party）的蒙卡達（Rixi Moncada）、右派反對黨國家黨（National Party）的阿斯夫拉（NasryAsfura）及中右派反對黨自由黨（Liberal Party）的納斯拉亞（Salvador Nasralla）。

值得一提的是，2位候選人包含納斯拉亞、阿斯夫拉民調均領先，且2人都承諾，要是當選，將會與中國斷交並且和台灣恢復邦交，且盼與美國建立更緊密關係。

而川普除了宣布將特赦葉南德茲外也公開表示，要是阿斯夫拉勝選，美國將會支持宏都拉斯，但如果敗選，「美國就不會再浪費錢了」。川普表示，錯誤的領導人，只會給一個國家帶來災難性的後果，無論哪個國家都是一樣的。

