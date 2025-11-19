宏都拉斯大選左右「台宏復交」 陳冠廷強調不介入：累積互信

民進黨立委陳冠廷。 圖：陳冠廷辦公室／提供（資料照）

[Newtalk新聞] 宏都拉斯即將在本月 30 日舉行總統大選。最近部分在野陣營拋出「對台復交」的議題，陳冠廷今（19）日受訪時強調，台灣不會介入任何國家的選舉，但我們一直以來都保持開放，只要建立在互惠、尊重、透明的基礎上，台灣都樂於深化合作。

宏都拉斯現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）政府於2023年與台灣斷交，改與北京建交，然而，宏國對中國的出口卻成長有限，原本期待的自由貿易協定也毫無進度，因此，如今2位反對派候選人卻都公開表態，若勝選將重新與台灣合作

陳冠廷表示，過去一段時間，中國在中南美多次以經濟手段介入外交決策，這是不爭的事實。以宏都拉斯為例，北京當時曾公開承諾要大量採購其白蝦與農產品、提供基建與融資協助，但後來多項承諾都沒有落實，引發當地輿論對中國「支票兌現率」的高度質疑。這類案例說明，所謂的「經濟甜頭」常常只是外交脅迫的包裝。

陳冠廷強調，台灣的路線很清楚：我們不靠不實承諾來交換關係，而是用真正能改善民生的合作，用可靠、可長期的方式累積互信。國際社會也逐漸看清楚，與台灣合作，不只比較安全，也比較可信

