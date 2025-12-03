宏都拉斯大選後有望復交？ 外交部回應了

▲對於是否與宏都拉斯復交，外交部長林佳龍做出回應。（圖／記者呂炯昌攝，2025.12.03）

[NOWnews今日新聞] 中美洲國家宏都拉斯2023年與台灣斷交，由於宏國白蝦產業面臨嚴重出口蕭條，當地出現大量失業人口，宏國內部出現與我國復交的聲浪。宏國總統大選正在開票中，親中派票數落後，2位「親台派」候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）和「自由黨」候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）票數呈現拉鋸，兩人選前都表態，希望當選後與台灣復交。對此，外交部長林佳龍今（3）日表示，密切注意宏都拉斯開票狀況，對於是否復交持開放態度，會積極跟總統當選人洽談未來雙邊外交關係。

廣告 廣告

立院外交及國防委員會今日邀請外交部、國家安全局報告「美中領導人再次電話通聯後對國際秩序及區域情勢之發展」，並備質詢。針對宏都拉斯大選，林佳龍會前受訪表示，有關宏都拉斯大選正在開票當中，外交部也密切注意，對於兩位對台友好的總統候選人也都保持有良好互動，也期待台灣跟宏國關係在大選後，建立基於平等互惠外交上關係。

媒體問與宏都拉斯有復交可能嗎？林佳龍表示，「我們開放態度，也會積極跟總統當選人洽談未來雙邊的外交關係。」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

「太子集團」23員工申請失業補助！蔣萬安：保障民眾與受害者優先

漸凍人初魚用餐「電動代步車」遭加收2倍費！北市消保官說話了

協助偵測共艦動態 安捷航空斥資4億改裝偵搜機