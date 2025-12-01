宏都拉斯大選拉鋸！2候選人一度只差515票

▲宏都拉斯大選，投開票作業正持續進行中。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 宏都拉斯於當地時間11月30日進行總統及國會大選，截至發稿時間為止，開票仍在進行，由川普所支持的保守派國家黨（National Party）阿斯夫拉（Nasry Tito Asfura）、中間派自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）領先，雙方得票數極為接近，一度僅相差515票，呈現「技術性平手」狀態。

根據《法新社》報導，67歲的阿斯夫拉以微弱優勢，領先72歲的競爭對手納斯拉亞，宏都拉斯國家選舉委員會 (CNE) 主席霍爾（Ana Paola Hall）呼籲民眾保持耐心，至於執政黨左翼「自由重建黨」候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則明顯落後。

有分析認為，政治轉為右傾，可能有助於美國在一個左翼政府執政期間、變得日益依賴中國的國家，建立更多影響力。有些宏都拉斯人認為，川普公開力挺特定候選人，對宏國的政治干預未必是壞事，希望這意味著宏國移民將被允許留在美國，畢竟許多宏都拉斯人為了逃離貧困和幫派暴力而北逃。

也有一部分宏都拉斯人民不認同川普的干預行為，56歲的水果攤販羅德里格斯（Esmeralda Rodriguez）直言，不管川普說了什麼，自己的投票選擇是基於生活自力更生，而不是依靠政客過日子；38歲的商人皮內達（Michelle Pineda）則坦言，希望勝選者不要只把這個國家當成一個「可供掠奪的錢袋」。

對台灣而言，此次選舉值得注意的部分在於，阿斯夫拉與納斯拉亞均曾表態，勝選後要重新審視對中政策，甚至不排除與台灣恢復邦交，該國在現任總統卡絲楚（Xiomara Castro）帶領下，已於2023年與台灣斷交，此次選舉明顯落後的蒙卡達即是她的同黨接班人。

