宏都拉斯大選混亂！前總統召人包圍選委會 當選人恐鬧雙胞

前友邦宏都拉斯總統大選過後，各界關注會不會與台灣復交。雖然保持領先的兩名候選人，都是承諾會恢復邦交的友台人士，但隨著計票拖了11天，由誰當上總統卻遲遲沒答案，而政局也陷入動盪混亂。10日晚間，延續執政無望的親中「自由與重建黨」（LIBRE），表態支持其中一名候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla），並號召群眾包圍選委會，抗議美國總統川普介選，要求重新計票。

關於宏都拉斯總統夫婦的諷刺漫畫，左為現任總統卡斯楚，又為其丈夫、前總統賽拉亞，圖中顯示卡斯楚把象徵總統權力的背帶從丈夫身上拿過來。（圖／翻攝自X平台 @alianza_gop）

總統丈夫號召群眾包圍選委會

宏都拉斯選舉結果遲遲未出爐，執政黨卻帶頭「作亂」。隨著總統卡斯楚（Xiomara Castro）於９日批評這是「選舉政變」（electoral coup），其丈夫、前總統賽拉亞（Manuel Zeleya Rosales）也號召支持者走上街頭，包圍選委會。

選委會的計票到了9日早晨就沒在更新，該數據顯示，川普公開背書的右派「國家黨」（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura），僅以4萬票左右的微幅差距領先中間派人選納斯拉亞。

執政黨表態支持納斯拉亞，賽拉亞在社群貼文稱，他們黨「自己的全國總統大選計票顯示，納斯拉亞贏下了總統寶座」。

數百名執政黨支持者響應號召上街，他們身穿該黨的代表色、紅色，塞爆了連結首都德古西加巴（Tegucigalpa）與隔壁城市柯瑪亞瓜（Comayagüela）的橋樑。他們要求重新計票，抗議川普干預。

一名抗議者說道：「我們不要川普的介入，我們不要美國大使館的介入，我們要求公正。我們要求選舉作廢，重新辦理。」

納斯拉亞本人也多次指控計票出現異常，並宣稱是自己贏得了選舉。

國會放話不承認選舉結果

執政黨使盡全力，阻止阿斯夫拉的可能當選，為此也動用了在國會的勢力。國會的常任委員會即於10日以「選舉政變」和「川普介選」為由，宣布不會承認大選結果。

不過，當地律師薩利納斯（Henry Salinas）表示，除非選委會多數成員，直到12月30日的期限都不願認證結果，國會才有辦法介入。

薩利納斯稱：「政府只剩抹黑選舉過程這一張牌可打，但目前他們無權置喙。現在決定權是在選委會手中。」

