宏都拉斯大選爭議未完！結果相差不到1% 親台中間派候選人喊驗票

宏都拉斯總統大選爭議未完！11月30日舉辦的總統大選，時隔三周直到聖誕夜才公布最終結果，由美國總統川普力挺的右翼、親台候選人阿斯夫拉當選，與另一名親台的中間派候選人納斯拉亞差距不到1%。

路透報導指，居二的納斯拉亞已正式對選舉結果提出法律挑戰，讓這場選舉從開票至今，從開票延誤、開票技術問題到舞弊指控，爭議始終未落幕。

對於川普介入這場選舉，不僅選民有疑慮，納斯拉亞也感到不滿。（圖／翻攝自X平台 @CesiaMejiaHN）

落選的納斯拉亞要求驗票

報導指，根據宏都拉斯「國家選舉委員會」（CNE）表示，納斯拉亞（ Salvador Nasralla）以不到1%的得票差距，敗給保守派候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）。阿斯夫拉預計將於1月27日就職，展開2026至2030年的總統任期，但現在情況未明。

親台保守派候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以不到１％票數差距贏得大選（圖／翻攝自X平台 @Foro_MAD）

曾兩度競選總統失敗的納斯拉亞，上周就已拒絕接受國家選舉委員會宣布阿斯夫拉勝選的結果。他的法律團隊在29日決定向宏都拉斯選舉司法法庭（TJE）提出上訴，要求對至少18個省中的12個省，對總統選票進行全面審查與重新計票。法庭於當晚稍晚發布決議，要求在決定是否受理該項挑戰前，須先提交更多相關文件。

指控阿斯夫拉票數有灌水

納斯拉亞的律師羅梅羅（Karla Romero）於29日晚間表示：「此次選舉過程中有過多不一致之處。」她指控在多個省份中，阿斯夫拉的得票數遭到「灌水」（inflated）。

然而，納斯拉亞律師並未公開上訴文件中所提出的舞弊證據。阿斯夫拉所屬政黨則否認相關指控。選舉司法法庭已要求國家選舉委員會在48小時內，提交與重新計票申請相關的所有文件。

落敗的左翼執政黨支持者也抗議

納斯拉亞提出的法律挑戰時機，正好是宏國政治緊張局勢升高、民眾對選舉程序普遍不信任的背景下；納斯拉亞也曾對2017年大選的敗選結果提出質疑。

此外，執政黨自由重建黨（Libre）籍的宏都拉斯國會議長也拒絕承認選舉結果。自由黨支持者29日在首都德古西加巴的國家選舉委員會總部外舉行示威。

