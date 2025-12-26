宏都拉斯大選結果出爐 親台派阿斯夫拉當選 台宏復交可期

阿斯夫拉在競選期間曾表示，宏都拉斯與台灣建交期間比現在好百倍。(圖片來源/阿斯夫拉Facebook)

宏都拉斯總統選舉結果出爐，由被美國總統川普（Donald Trump）點名唯一願意合作的對象保守派候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）獲勝，他曾表態支持與台灣重新建交，未來兩國是否恢復邦交將備受關注。

宏都拉斯總統大選於當地時間12月24日揭曉，選舉結果顯示，國民黨（Partido Nacional de Honduras，PNH）候選人阿斯夫拉贏得40.3%的選票，險勝中間偏右的對手自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）的39.53%，現任執政黨自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）大幅落後，僅獲得19.19%的選票。

廣告 廣告

雖然選舉結果已出爐，但納斯拉亞拒絕承認敗選，除了指控部分選票未被計入之外，也批評川普在最後一刻表態支持阿斯夫拉的行為是干預選舉。川普曾表示，如果阿斯夫拉落選，美國將切斷對宏都拉斯的財政支持。另外，在投票後數週，自由重建黨不斷號召抗議活動，並把大選定調為「選舉政變」。

阿斯夫拉勝選凸顯拉美保守勢力再起

阿斯夫拉曾任宏都拉斯首都德古西加巴（Tegucigalpa）市長、國會議員和社會投資部（Social Investment）部長，以樸實勤奮的形象著稱。但他也涉入貪污醜聞，與德古西加巴前市府官員涉及挪用公款和洗錢，目前正接受調查，阿斯夫拉否認這些指控。

現年67歲的阿斯夫拉出身於巴勒斯坦移民家庭，《德國之聲》（DW）指出，他的當選被視為繼阿根廷、智利和波利維亞等國之後，拉丁美洲右派浪潮的持續延伸。

在這之前，智利極右派候選人卡斯特（José Antonio Kast）贏得大選，阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）也在2013年勝選，據悉是1916年阿根廷大選以來，首位極右派總統。

挺台派總統執政，兩國復交與否受矚目

阿斯夫拉被視為挺台派，他曾公開表示，宏都拉斯與台灣有邦交時的狀況比現在好「100倍」，競選期間曾表態支持與台灣重新建交。

宏都拉斯於2023年宣布與台灣斷交，轉而與中國建交，但由於中國當初拉攏宏都拉斯時，所開出的支票幾乎跳票，其中最為人詬病的是白蝦採購數量未達承諾的目標，讓當地的養蝦業者哀鴻遍野。

中國似乎仍試圖挽回，中國外交部25日在例行的記者會上被問及選舉結果時表示，中國將尊重宏都拉斯人的選擇，希望在「一個中國」原則上繼續推動兩國關係向前發展。

美國、歐盟和西班牙等國政府則在第一時間表達對阿斯夫拉的祝賀，其中西班牙強調將繼續深化兩國合作，展現西班牙與其拉美前殖民地之間，依然有著緊密的聯繫。

(原始連結)





更多信傳媒報導

冬天眼乾如何改善？中醫解析體質差異、飲食地雷與日常護眼關鍵

美國給不了的不對稱戰力 前雄三總工程師張誠：空射雄三促美考慮出售AGM-158

AI科技辨識追蹤、預警防護 中保科技智慧監控 主打城市安全治理

