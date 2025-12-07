宏都拉斯大選膠著 川普力挺候選人領先0.7%

▲宏都拉斯總統大選計票已經邁入第7天，目前仍難見分曉。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 宏都拉斯總統大選計票已經邁入第7天，目前仍難見分曉，由美國總統川普（Donald Trump）支持的保守派候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）暫時領先，但僅保持著微弱的優勢，與中間派對手納斯拉亞（Salvador Nasralla）得票率差距僅0.7%。

根據路透社報導，據選舉委員會最新統計，目前開票進度88%，來自國家黨（National Party）的阿斯夫拉獲得40.19%的選票，領先中間派對手、自由黨（Liberal Party）的納斯拉亞約兩萬票，納斯拉亞的得票率為39.49%。至於執政黨「自由與重建黨」候選人蒙卡達（Rixi Moncada）得票率目前是19.30%，遠遠落後，位居第三。

據宏都拉斯官員表示，約有14%的選票出現不一致情況，將會進行審查。自由黨6日時呼籲在全國範圍內重新計票。

宏都拉斯總統選舉和台灣一樣採單輪制。得票最多的候選人獲勝，即使得票差距微弱或未獲得多數票。

宏都拉斯2023年與台斷交、轉與中國建交後，被視為該國經濟命脈的白蝦產業大受衝擊。在野黨兩名候選人皆主張應與台灣恢復邦交，保守派的阿斯夫拉更獲川普力挺，甚至直接介入選舉。

川普先是在大選前表明支持阿斯夫拉，隨後又在沒有提供任何證據的情況下，指控選舉舞弊。專家表示，川普對阿斯夫拉的支持，符合他推動在拉丁美洲塑造一個保守派陣營的努力

在投票開始的幾天前，川普還宣布將赦免宏都拉斯前總統葉南德茲。葉南德茲此前因販毒和武器指控在美國被定罪，遭判45年徒刑。

目前宏都拉斯首都德古西加巴（Tegucigalpa）街頭保持平靜，全國各地的選務人員持續人工清點選票。

