宏都拉斯大選膠著！2在野候選人僅差515票 川普警告別作票：後果不堪設想

中美洲國家、我國前友邦宏都拉斯總統大選從當地時間1日持續開票，根據宏國全國選舉委員會（CNE）表示，兩大在野黨候選人：阿斯夫拉（Nasry Asfura）與納斯拉亞（Salvador Nasralla）的得票數只有500多票的差距；另外兩大在野黨則一同取得國會過半席位，讓執政黨淪為少數席次。

宏都拉斯的「三腳督」總統選戰中，左翼的執政黨自由重建黨（Libre）候選人、前國防部長蒙卡達（Rixi Moncada）得票率已明顯落後，無力繼續執政；目前保守派的宏都拉斯國家黨候選人阿斯夫拉，以及自由派的宏都拉斯自由黨（PLH）候選人、前副總統納斯拉亞（Salvador Nasralla）陷入膠著戰，兩人得票率極為接近，形成「技術性平手」。

宏國選委會主席霍爾（Ana Paola Hall）今（2）日稍早在社群平台X發文表示，阿斯夫拉與納斯拉亞僅差距515票，隨後將進行重新計票以確認總票數，並呼籲人民耐心和冷靜等待選委會完成計票。

對此，先前已表態支持阿斯夫拉的美國總統川普（Donald Trump）相當不滿，他在自家社群平台「真相社群」（Truth Social）指出，宏都拉斯似乎「正試圖竄改總統選舉結果」，並指控該國選委會僅計票47%就戛然而止。同時川普也警告，一旦「竄改結果得逞」，後果將不堪設想。此前川普曾揚言，若阿斯夫拉落選，將大砍對宏都拉斯的援助。

在總統選舉陷入膠著之際，兩個領先的在野黨在總席次128席的國會中大有斬獲，其中國家黨搶下50席，較上屆多了6席，成為國會最大黨；宏都拉斯自由黨更從上屆的22席躍上40席，成為第二大黨；立場較接近的兩黨席次已突破86席的修憲門檻，未來可能會主導宏都拉斯的憲政、立法議題，甚至是逆轉現任政府推動的施政內容。至於自由重建黨的席次則從50席掉到34席，陷入雙輸。

宏都拉斯本次選舉除了聚焦在與美國進一步的關係外，對台立場也是選戰議題，其中領先的阿斯夫拉與納斯拉亞皆在選前表示，將考慮與中國斷交並與台灣復交，因此這次選戰廣受台灣關注。不過無論是誰當選，未來上任後是否能真正兌現說法皆屬未知數。

